La suite du manga One Piece s'apprête à débarquer ! Découvrez dès maintenant les premiers leaks du chapitre 1143. La tension grimpe de plus en plus chez les Géants.

C'est un raz-de-marée de bonnes nouvelles pour One Piece en ce moment ! L'anime a confirmé son retour très prochain, tandis que la série Netflix s'est vue primer une fois de plus. Mais, dans l'immédiat, ce sont les pages du manga-fleuve qui s'apprêtent à se dérouler une fois de plus sous les yeux des lecteurs. Cela dit, avant la sortie officielle, vous pouvez déjà avoir un avant-goût de ce que vous réserve le chapitre 1143.

Le chapitre 1143 se dévoile en avance

Les fans de One Piece ont dû patienter un petit peu depuis le chapitre 1142. L'auteur, Eiichiro Oda, a pris une pause bien méritée. Mais, il est maintenant de retour plume en main pour la suite ! Après la montée en tension augurée par Loki et les propos énigmatiques de Gunko, vous devez être impatient de connaître les prochains rebondissements.

Le chapitre 1143 de One Piece commence par se concentrer sur les enfants kidnappés par les Chevaliers Divins. Les Géants tentent bien de leur venir en aide, mais ils ne peuvent entrer en contact physique avec eux en raison du pouvoir d'un fruit du démon. La menace de douleurs incommensurables les empêche d'agir comme ils le voudraient, ce qui rend la situation très complexe...

De leur côté, les Chevaliers Divins déjeunent dans la forêt. Fidèle au ton de One Piece, Eiichiro Oda met en scène leurs pouvoirs issus des fameux fruits pour... obtenir du sel ! Voilà qui offre un interlude léger entre Sommers et Gillingham pour passer d'une séquence à une autre.

Le chapitre 1143 de One Piece s'en retourne après vers Luffy et ses compagnons. D'un coup, le capitaine des Mugiwara se dresse face au terrible Loki et le met à terre. Zoro constate qu'il était déjà à moitié mort, rien d'étonnant à ce qu'il s'évanouisse. L'homme-élastique ne perd pas une minute et demande à Gerd de soigner son adversaire. Même si la Géante n'est pas favorable à cette idée, elle accepte.

Il semble qu'ensuite, nous plongions dans la psyché d'un Loki endormi. Au travers d'un flashback, on le voit s'en prendre très jeune à son demi-frère Hajrudin. On apprend également que ce dernier en a après son fraternel pour avoir tué leur père, Harald. Mais, lorsque Loki se réveille dans le temps présent, il suggère qu'il ne désirait pas cette mort. Mais, qui le croirait aujourd'hui ?



Loki et Hajrudin. © Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.

Comment lire gratuitement la suite de One Piece ?

Le nouveau chapitre de One Piece arrivera très bientôt ! De fait, le 1143e sera disponible ce dimanche 23 mars, à 16 heures, sur la plateforme MANGA Plus. Lancée par l'éditeur Shueisha, celle-ci permet de lire légalement et gratuitement les 3 dernières publications de vos mangas préférés, de celui d'Eiichiro Oda à Dragon Ball, en passant par les grosses nouveautés comme DanDaDan ou Kagurabachi.

Autre bonne nouvelle : le chapitre 1144 de One Piece ne se fera pas attendre. Contrairement à la semaine dernière, il n'y aura pas de pause pour la suite. Vous pourrez donc lire les prochaines pages en numérique le dimanche 30 mars. Avant cela, comptez sur nous pour vous donner un aperçu du contenu en milieu de semaine prochaine.