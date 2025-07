Les contretemps sont monnaie courante dans la recherche du One Piece. Les fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda ne le savent que trop bien. Cela va même au-delà de l'histoire. Une nouvelle fois, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour les lecteurs les plus assidus.

Le manga One Piece va se faire attendre

Ces derniers temps, les fans de One Piece ont plutôt été gâtés. Un nouveau jeu vient d'être annoncé, tandis que la série live-action de Netflix confirme son grand retour à l'écran. Même les lecteurs n'ont pas eu à se plaindre ces derniers temps. Le manga tend régulièrement à prendre son temps, mais pour une bonne raison généralement, à savoir préserver la santé de son auteur.

Justement, si vous suivez les aventures de Luffy au plus près, vous allez devoir faire face à quelques ralentissement cet été. De fait, après la sortie du chapitre 1154 de One Piece la semaine dernière et du chapitre 1155 cette semaine, il va falloir prendre son mal en patience.

Comme souvent en période estival, One Piece va faire plusieurs pauses sur les mois de juillet et août 2025. Vous le savez certainement, le manga est pré-publié dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump. Or, la mauvaise nouvelle est que les chapitres 1156 et 1157 seront chacun disponibles avec une semaine de retard.

© Shueisha.

Calendrier de sortie du manga d'Eiichiro Oda

Tous les détails n'ont pas été donnés. Cependant, One Piece fera une pause la semaine du 27 juillet. Ensuite, il sera confronté aux vacances du magazine celle du 10 août. Dès lors, vous connaîtrez deux semaines sans nouveau chapitre cet été :

20 juillet : chapitre 1155

27 juillet : pause du manga

3 août : chapitre 1156

10 août : pause du Weekly Shonen Jump (semaine vacances)

17 août : chapitre 1157

En contrepartie, les retardataires pourront se réjouir d'avoir accès plus longtemps aux chapitres en ligne. De fait, tous les chapitres de One Piece sont accessibles gratuitement à leur sortie sur la plateforme officielle MANGA Plus pendant une durée minimale de trois semaines. Dès qu'il y a du retard dans la pré-publication, cela veut dire que les récents chapitres sont disponibles à la lecture un peu plus longtemps, et cela légalement et gratuitement.