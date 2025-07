Le manga One Piece est de retour cette semaine avec son chapitre 1154. Avant même de l'avoir sous les yeux, l'histoire fuite en ligne, comme à chaque fois.

Quelle Odyssée ! Depuis 1997, Eiichiro Oda nous fait voyager avec l'équipage du Chapeau de Paille. Les aventures de Luffy et ses compagnons se sont même exportées à l'écran avec un grand succès. Pour autant, le manga papier n'est pas délaissé, au contraire. Les fans suivent chaque semaine attentivement la publication des nouveaux chapitres de One Piece. Le 1154e sortira cette semaine et il a même leaké en avance. Voyez avec nous ce qu'il vous réserve.

Que raconte le chapitre 1154 de One Piece ?

Une fois de plus Oda, ménage l'attente des fans de One Piece dans le chapitre 1154. Alors qu'un affrontement de taille se préparait il y a quelques chapitres, les tout derniers se permettent un détour pour nous révéler des éléments inattendus. Le 1153e nous ramenait en arrière en Elbaf et le nouveau compte bien faire de même.

Dans le chapitre « Incapable de mourir » de One Piece, Oda revient sur le moment où le territoire des Géants étaient en proie à des désastres catastrophiques, entre incendies, orages et famine. Certains habitants d'Elbaf étaient alors prêts à s'attaquer à Ida et Hajrudin. C'est alors que le roi Harald est intervenu à temps pour les protéger, notamment avec le soutien d'aide étrangère. Cependant, Estridd meurt entre temps de maladie, tandis qu'Ida ouvre un bar dans l'Underworld.

La suite du chapitre 1154 de One Piece nous entraîne ensuite 56 plus tôt. Harald tente à ce moment de conclure un accord avec le Gouvernement, qui l'ignore. Mais, Jarul vient à sa rencontre pour lui parler de Géants de sang ancien et non-ancien, des bâtisseurs de navires qui auraient été capturés par le Gouvernement. Pendant ce temps, on s'aperçoit que la sœur d'Estridd a pris le relai pour élever Loki, mais qu'elle abuse de lui.

Enfin, le prochain chapitre de One Piece montre la rencontre de Loki avec des membres de l'équipe de Rocks. Ceux-ci lui apprennent que leur capitaine était à Reverie 8 ans plus tôt. Il avait alors tué un amiral de la marine, ce qui lui a valu de voir sa tête être mise à prix. Nous avons ensuite droit à un portrait de lui, Rocks D. Xebec, le montrant avec des cheveux de teintes différentes, comme Barbe Noire... Tout bonnement parce qu'il était le père de ce dernier ! Voilà une révélation choc que les fans n'attendaient pas.

Silhouette de Rocks dans un précédent chapitre. © Eiichirō Oda.

Comment lire la suite du manga OP gratuitement ?

Après une semaine de pause, le manga One Piece sera de retour dimanche prochain, le 13 juillet. Le chapitre 1154 sera mis en ligne sur la plateforme officielle MANGA Plus. Vous y aurez accès de façon légale et gratuite pendant au moins trois semaines. La suite, quant à elle, sortira dès la semaine prochaine !