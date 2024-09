One Piece poursuit son Odyssée sur les mers loufoques imaginées par Eiichiro Oda. Alors que la série live-action de Netflix poursuit sa production en Afrique du Sud, le manga accueille un nouveau chapitre cette semaine. L'arc Egghead vient de se terminer et un nouveau commence doucement à se dessiner. Comme vous vous y attendez, ça a déjà fuité en ligne. Découvrez avec nous ce que cette nouvelle aventure vous réserve.

Que raconte le chapitre 1126 de One Piece ?

Le chapitre 1125 n'était pas le plus animait. Mais, il avait en réserve des événements forts. On pense bien évidemment à la mort du Doyen Saturn, remplacé dans le quintet par Figarland Garling. Plus encore, on retient la conclusion. Dragon s'inquiète de l'avenir du monde qui s'apprête à voir une guerre éclatée.

Avant de plonger dans le chapitre 1126, intitulé “Payback“, arrêtons-nous sur la couverture. Selon les leaks rapportés par l'internaute Pew sur X, elle représenterait Yamato découvrant la disparition des filles de la boutique de soba.

Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, et ça démarre fort ! Le nouveau chapitre de One Piece commence sur l'affrontement entre l'équipage de Shanks et celui de Bartolomeo. Ce dernier est défait. Il se voit alors remettre, de la part d'un pirate aux cheveux rouges, un poison. Celui-ci est destiné à Luffy et doit le tuer.

Mais, Bartolomeo décide de boire lui-même le breuvage pour sauver le Chapeau de paille. Il s'aperçoit alors que ce poison était un faux. Il semblerait qu'il se soit s'agit d'un simple ‘test’ de loyauté. La flotte tente alors de s'échapper. On dit bien « tente », car Yasopp la prend en joue et tire. Les navires explosent.

Bartolomeo dans l'anime One Piece. © Eiichiro Oda / Toei Animation.

Changement de décor. Nous retrouvons ensuite Teach qui s'en retourne sur l'île de Ruche. Le pirate est furieux après Pizarro parce qu'il a laissé Koby s'échapper. En revanche, il félicite Aokiji d'avoir capturé Garp.

Nouveau point de vue ensuite. Nous sommes deux jours après les événements de Egghead et la diffusion du message de Vegapunk. Le Sunny a disparu en mer avec Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Chopper et Usopp à bord. Les autres membres des Mugiwara sont toujours choqués, sur le navire Erbaf en compagnie de Lilith, Bonney et les géants.

Puis, le chapitre se conclut sur Nami. Elle est habillée d'une tenue “viking”, à la manière Erbaf. Elle porte une épée dans le dos. La scène nous la montre en train de se réveiller dans une pièce étrange. Un nouveau mystère démarre dans One Piece, ça promet pour la suite.

À nouveau, la suite de One Piece vous attendra très prochainement en ligne, et ce façon totalement gratuite et légale. Dimanche 15 septembre, retrouvez le chapitre 1126 sur la plateforme MANGA Plus. Lancée par Shueisha, elle permet d'accéder facilement, pendant 3 à 4 semaines, aux nouvelles sorties de l’éditeur. Ainsi, les derniers chapitres signés Oda, mais aussi ceux de Dandadan, Sakamoto Days ou du très populaire Jujutsu Kaisen sont à votre disposition ! Profitez-en et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure des Mugiwara.