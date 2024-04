Les choses sérieuses reprennent dans One Piece. Le prochain chapitre a leaké et il promet d'être riche en émotions ! Découvrez ce à quoi il faut s'attendre et sa date de sortie.

Après trois semaines d'attente, fait commun pour les lecteurs, la prépublication de One Piece a enfin repris ! Cette pause était nécessaire pour la santé d'Eiichirō Oda. Après la disparition de son confrère, Akira Toriyama, le mangaka souhaitait faire un bilan de son côté pour prendre soin de lui. Il faut dire qu'il est sur tous les fronts pour le manga mais aussi pour son adaptation par Netflix, pour laquelle il est consultant.

Mais ça y est, One Piece a fait son grand retour dans le Weekly Shonen Jump après trois semaines de pause. Les lecteurs ont ainsi pu reprendre l'intrigue avec le chapitre 1112, qui nous laissait sur un nouveau suspens. Alors, forcément, ils attendant impatiemment le chapitre 1113. Or, ce dernier a fuité, quelques jours avant sa sortie...

Que se passe-t-il dans le chapitre 1113 ?

Précédemment, dans One Piece, l'affrontement entre les différents camps est à son comble. Nusjuro est venu à bout des Pacifistas, tandis que Luffy affrontait deux doyens à lui seul. Mais c'est la fin du chapitre qui nous laisse en haleine. Mars retrouvait Vegapunk et, alors qu'il s'apprêtait à l'assaillir, quelque chose a retenu son attention... quoi donc ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, le leak du chapitre 1113 révèle sa “couverture“. Nous y verrions apparemment Nico Robin jouant une partie d'échecs dont les pièces ne seraient autre que le Mugiwara eux-mêmes : Chopper apparaîtrait sous ses sept formes en tant que pion ; Franky et Jinbei feraient office de tour ; Zoro et Sanji ne peuvent être que les cavalier ; Usopp et Brook tiendraient les rôle de fou ; Nami, elle, serait la reine ; Luffy sous l'apparence du Gear 5 et tenu entre les doigts de Robin, serait nul autre que le roi.

Le chapitre démarre ensuite avec la découverte de Mars. Le doyen remarque en fait un blindé géant avec une énorme tête de Vegapunk à l'intérieur. Or, il découvre un escargophone à l'intérieur, mais celui-ci serait faux. La panique s'empare alors de lui, cherchant à savoir où est le vrai tandis que le monde entier attend de recevoir le message du scientifique. Mars s'empresse donc de prévenir les autres doyens.

Pendant ce temps, Sanji réapparaît pour frapper Nusjuro. Celui-ci réplique évidemment. Mais il a plusieurs adversaires face à lui. Il est retenu par Oimo et Kinshii. Dans le même temps, Bonney se transforme sous sa forme géante et le piétine.

Les planches en reviennent ensuite au message de Vegapunk. Le scientifique explique avoir commis deux grands péchés, sans préciser lesquels ici. C'est pourquoi il a programmé ce message, afin qu'il soit diffusé lorsque son cœur s'arrêterait. Nous assistons en parallèle aux réactions de plusieurs membres de la marine.

Autre changement de scène : le combat de l'équipage du Chapeau de paille face à Saturne est intense. Celui-ci reconnaît Robin. Dès lors, Nami ordonne de la protéger. Mars, de son côté, envisage de détruire la centrale électrique. Mais le message de Vegapunk n'est pas fini. Ainsi, le chapitre se termine sur une déclaration choc : selon lui, « Ce monde… va sombrer dans la mer ! »

© Eiichirō Oda.

Quand pourra-t-on lire la suite de One Piece ?

Les fans français retrouveront les Mugiwara ce dimanche 28 avril, à 17 heures, sur la plateforme MANGA Plus. Proposée sous forme de site web et d'application mobile, elle a été lancée par l'éditeur Shūeisha pour donner accès aux nouvelles sorties à l'international, en même temps que le Japon. Alors, comme d'habitude, le nouveau chapitre de One Piece sera proposé gratuitement pendant un mois en traduction anglaise.

Toutefois, il faudra attendre à nouveau pour le chapitre 1114, mais pas pour les raisons que vous pensez. Cette fois, il n'est pas question de la santé d'Oda. De fait, la semaine prochaine ne sera autre que la Golden Week au Japon, soit une période fériée. À ce titre, pas de sortie pour le magazine Jump. Cette pause concernera donc One Piece, mais aussi toutes ses autres séries. Après le chapitre 1113, Mugiwara vous disent donc à dans deux semaines !