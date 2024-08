Les fans de One Piece sont de si bons enquêteurs, qu'on pourrait penser qu'ils sont aussi fans de Detective Conan. Rappelez-vous, ils avaient repéré l'actrice qui incarnerait Vivi le tournage bien avant que son nom soit confirmé au casting de la série One Piece de Netflix. Cette fois encore, il se pourrait bien que leur sens de l'observation nous donne le nom de deux personnages de la saison 2. Ça devrait vous surprendre.

Deux noms bientôt confirmés pour la saison 2 de One Piece

En production en Afrique du sud, la suite de la série à succès devrait nous réserver bien des surprises. On a déjà eu vent par le maître Eiichiro Oda en personne que l'arc d'Alabasta ne devrait pas être couvert tout de suite. Cependant, la première saison nous a déjà montré que des événements tardifs pouvaient être traités relativement tôt. Et les prochains noms annoncés au casting pourraient bien nous le prouver encore si on en croit les leaks.

La série One Piece pourrait prendre de l'avance

De fait, le premier personnage que les internautes ont débusqué est un certain Bartolomeo. Le nom ne parlera sûrement pas à tous les connaisseurs de One Piece, et pour cause : il arrive relativement tard dans le manga et l'anime ! C'est donc une énorme surprise qui a leaké. Elle pourrait signifier deux choses : soit le personnage apparaîtra pour faire un clin d'œil à l'arc de Dressrosa, soit la série ambitionne d'aller aussi loin dans l'histoire imaginée par Oda.

Toujours est-il qu'il devrait être incarné par Nahum Hughes. Comédien encore peu connu du grand public, il enchaîne les rôles ces derniers temps. On l'a vu dernièrement dans Killer Body Count, un film de Danishka Esterhazy. Il est aussi apparu dans Désigné coupable, le long-métrage de Kevin Macdonald avec Tahar Rahim à l'affiche.

Un personnage adoré de OP commence à prendre forme

Lui, on l'attend de pied ferme. Tony Tony Chopper, le fameux renne mascotte de One Piece est un personnage qui a une place chère dans le cœur des fans de One Piece. Or, il devrait rejoindre l'aventure dès la saison 2 de la série Netflix. Les derniers noms de la distribution en sont d'ailleurs une nouvelle preuve. Mais l'interprète de l'animal humanoïde n'a pas encore été révélé...

Toutefois, les fans ont trouvé des informations inédites. Le nom du cascadeur Gavin Gomes aurait été associé au casting de Chopper pour la série Netflix. Cependant, il n'est pas garantie qu'il l'incarne entièrement. De fait, le doute plane encore quant à l'apparence que prendra Chopper (100% CGI ? CGI partielle ?). De plus, le nom de l'homme ressort pour la forme Heavy Point du personnage. Dès lors, il y a des chances qu'il serve surtout de doublure pour cette transformation qui n'en est qu'une parmi tant d'autres. Mais c'est tout de même un pas de plus vers notre renne préféré !