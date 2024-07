L'aventure des Mugiwara se poursuit cette semaine avec le chapitre 1121 de One Piece. Non seulement Luffy n'a pas dit son dernier mot, mais nouvelles révélations sont au rendez-vous.

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau chapitre de One Piece ! Alors que le remake de l'anime par Netflix refait enfin parler de lui, le manga-fleuve revient pour la suite des aventures de l'équipage du Chapeau de paille pour faire vibrer des millions de lecteurs à travers le monde. Car, comme chaque semaine, les fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda attendent impatiemment de savoir ce qui attend leurs pirates préférés. Or, comme à chaque fois, le contenu du chapitre suivant a leaké. Découvrez donc avec nous le contenu du chapitre 1121 avec un peu d'avance.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1121 de One Piece ?

Si vous suivez assidûment l'Odyssée One Piece, alors vous savez que de grandes choses se déroulent actuellement dans l'univers imaginé par Oda. Depuis le chapitre 1113, un message du Dr Vegapunk fait de grandes révélations sur le passé du monde des pirates. Cela intervient en pleine bataille contre les cinq Doyens. Or, à mesure que l'enregistrement se déroule, ces derniers sortent de leur stupeur temporaire pour empêcher la suite d'être diffusée et venir à bout de leurs adversaires.

Ainsi, le dernier chapitre voyait les Doyens lancer un nouvel assaut. Le 1121 reprend sur un plan du Sunny, le navire des Mugiwara, qui se rapproche bien du bateau Erbaf. Sur celui-ci, on peut voir que Saturn est toujours à l'œuvre. Luffy, sous sa forme Gear 5, encourage Bonny à reprendre sa forme Nika. Tous deux abordent alors l'embarcation et lancent une attaque combinée sur le Doyen qui valse dans les airs. La case suivant donne à voir les réactions de Vivi, Shirahoshi et Judge.

© Eiichiro Oda / Toei Animation.

Pendant ce temps, le message de Vegapunk continue sa diffusion. Il aborde à nouveau le sujet des armes anciennes. Selon lui, le destin du monde dépendra de qui parviendra à les obtenir. Cette nouvelle révélation fait évidemment réagir de nombreux personnages, parmi les quels Imu, Aokiji, Dragon, Shanks, Mihawk, Baggy, l'armée révolutionnaire, plusieurs membres de la Marine et la Cross Guild.

Le chapitre se conclut sur l'apparition d'un nouveau personnage. On ne voit de lui qu'une silhouette. On peut déjà s'apercevoir qu'il est armé d'une épée. Ce ne serait pas impossible qu'il s'agisse d'un membres de la famille Figarland. Lui aussi, écoute attentivement l'enregistrement de Vegapunk. Le message semble ne laisser personne indifférent. La lutte pour les armes du Siècle oublié ne pourrait que commencer.

Où et quand lire ce nouveau chapitre de OP ?

Le chapitre 1121 de One Piece sera, comme d'habitude, très vite disponible légalement et gratuitement en France. Vous pourrez le retrouver sur la plateforme MANGA Plus, de l'éditeur Shueisha. Il sera mis en ligne ce dimanche 21 juillet, à 17 heures, et restera accessible pendant un mois entier. Mais la sortie de ce nouveau chapitre s'accompagne d'une mauvaise nouvelle. De fait, le manga sera en pause la semaine prochaine. Il faudra donc patienter un petit peu pour connaître la suite des événements.