Netflix et WIT Studio vont remettre au goût du jour l’anime de One Piece. Les deux partenaires vont enfin faire des révélations à son sujet dans les prochaines semaines.

Les années passent et le succès de One Piece ne faiblit pas. La série en live action de Netflix a démocratisé l'œuvre auprès d’un tout nouveau public. Une nouvelle frange de fans qui a permis aux ventes du manga d’exploser, quand beaucoup se sont rués sur l’anime et ses quelque 1100 épisodes. Sauf qu’après plus de deux décennies de service, beaucoup d'épisodes ont particulièrement mal vieilli. C’est l’une des raisons qui vont pousser Netflix et WIT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) a créer un remake de l’anime. Peu de détails sont connus à ce jour, mais cela devrait changer très prochainement.

Le remake de One Piece bientôt révélé

On s’en doutait, mais cette fois c’est acté. WT Studio a confirmé que des nouvelles The One Piece, le remake de l’anime, seront données le mois prochain. Une annonce qui pourrait être plus conséquente que ce que l’on était en droit d’espérer. Selon les sources Pew, leaker bien connu des lecteurs du manga, il faudrait s’attendre à plusieurs révélations en une. Au-delà d’une bande-annonce ou d’un teaser, Netflix et son partenaire devraient dévoiler le design des personnages principaux, mais aussi leurs acteurs. Il se murmure que Mayumi Tanaka et ses camarades, qui ont doublé les Chapeaux de Paille depuis plusieurs décennies, ne reprendraient pas du service pour cette nouvelle série en raison de leur âge. Un choix qui risque de cliver la communauté, les fans de la première heure étant particulièrement attachés au casting original.

L’annonce devrait aussi faire la lumière sur le nombre d’épisodes de The One Piece, ainsi que de l’équipe impliquée dans le prochain. D’autres détails seraient également attendus à cette occasion. Netflix et WIT Studio semblent prêts à sortir de leur silence, avec on l’espère une fenêtre de sortie à la clé. Le rendez-vous est en tout cas donné le 11 août 2024 à l’occasion de One Piece Days.

Premier concept art officiel de The One Piece ©WIT Studio

L’événement devrait être riche en annonces pour les fans de la licence. Netflix devrait d’ailleurs également gâter les fans de sa série en live-action, le géant du streaming étant pressenti pour faire des révélations sur la saison 2. On s’attend en effet à ce qu’il y révèle les nouveaux visages des personnages importants des arcs couverts par les prochains épisodes comme Ace, Crocodile, Vivi ou encore Nico Robin.

