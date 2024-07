One Piece revient cette semaine avec le chapitre 1120. Découvrez en avance son contenu grâce aux derniers leaks. Au programme : de nouvelles révélations surprenantes et une bonne nouvelle pour la suite.

Si la série live-action One Piece de Netflix a capté l'attention ces derniers temps avec le lancement du tournage de la saison 2, les fans de la première heure sont surtout suspendus aux pages du manga depuis quelques semaines. Eiichiro Oda a, de fait, entamé un cycle de révélations qui dessinent de nouveaux pans de lore. Mais, trêve de bavardages, l'action a refait surface la semaine dernière avec le chapitre 1119. Il nous tarde donc de lire le prochain. Or, le contenu de celui-ci a déjà fuité sur la toile.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1120 de One Piece ?

Comme chaque semaine, on peut compter sur l'internaute Pew pour partager sur le réseau social X ce qu'il a appris sur la suite de One Piece. On apprend ainsi que le chapitre 1120 s'ouvrira sur une illustration de Denjiro. On y voit le samouraï attrapant des enfants qui lance des cailloux à Yamato.

L'intrigue reprend ensuite par un flashback se déroulant à Punk Hazard. Vegapunk est en compagnie de Clover. Ce dernier a une sacrée révélation à lui faire. De fait, il lui confesse qu'au même titre de Monkey D. Luffy et Marshall D. Teach, entre autres, il porte lui aussi un “D” dans son nom.

Le chapitre en revient juste après au temps présent. Atlas arrive au Sunny. Elle intervient pour confronter le Doyen Nusjuro, afin que le navire de l'équipage du Chapeau de Paille puisse s'enfuir. De leur côté, les autres Doyens lancent une attaque sur Emeth. Ils espèrent ainsi stopper l'enregistrement de Vegapunk et détruire au moins un des bras du robot géant. Ce dernier déclare que « c'est le moment », alors il va utiliser « ça ».

Le chapitre 1120 de One Piece se conclut ensuite sur une nouvelle mention de Gol D. Roger. La dernière fois que nous en avions entendu parler, c'était dans le chapitre 1116, de la part de Barbe noire. Cette fois, c'est la voix de Vegapunk qui y fait référence. Le message du docteur révèle que seul le célèbre Roi des pirates et son équipage seraient au courant de la véritable Histoire du monde. Autre fait : les personnages semblent se questionner sur le “D” dans le nom de Roger.

Où et quand lire ce nouveau chapitre ?

Grâce à la plateforme de l'éditeur Shueisha, retrouvez le chapitre 1120 de One Piece gratuitement et légalement sur MANGA Plus ce dimanche 14 juillet, à 17 heures. Il sera disponible pendant un mois. Vous pouvez également consulter les trois précédents chapitres pour une durée limitée. Enfin, réjouissons-nous de la bonne nouvelle ! Le manga sera de retour la semaine prochaine, pas de pause pour nos Mugiwara.