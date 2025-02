Cette nouvelle année sur Netflix sera encore ponctuée par des adieux et pas des moindres. Après le grand final d'Arcane en 2024, ce sera au tour de Squid Game et de Stranger Things. Si la série sud-coréenne a été l'un des plus gros cartons, il n'y a pas la même attache qu'avec le show télévisé de SF des frères Duffer qui rend hommage au cinéma des années 80. Et l'une des raisons à cela est que Stranger Things est dans le paysage SVOD depuis bien plus de temps, à l'image de cette série ultra appréciée qui va se terminer très bientôt.

La dernière saison de cette série Netflix à succès se montre

La saison 3 de Squid Game, qui sera déjà la dernière, sera disponible sur Netflix à partir du 27 juin 2025. Quant à l'ultime saison 5 de Stranger Things, le mystère règne toujours, mais le tournage est terminé, donc la fenêtre de diffusion en 2025 devrait être tenue. Dans le même temps, la société va mettre fin à YOU, une série originale qui cartonne depuis 2018.

Il y a quelques semaines, Netflix a dévoilé la date de sortie de YOU Saison 5 avec une bande-annonce qui teasait le retour de Joe Goldberg à New-York. La ville où tout a commencé pour ce personnage déstabilisant. Cette fin très attendue arrivera le 24 avril 2024 et se dévoile encore avec une courte vidéo narrée évidemment par Joe Goldberg, toujours interprété par Penn Badgley (Gossip Girl). Joe Goldberg sera t-il vraiment chanceux et finira t-il par être heureux ?

« J'ai été mis à l'épreuve plus que les autres. C'est la dernière fois. Je n'étais rien. L'histoire d'un homme passé de la misère à la richesse. J'ai tout traversé. Malheureux dans la vie et en amour, jusqu'à notre rencontre. Kate, tu m'as ouvert des portes que je n'imaginais même pas. Nous partageons une vie que j'aurais jugée hâtivement, autrefois. Nous utilisons notre pouvoir pour faire le bien et aider les moins chanceux. Qui aurait imaginé que je deviendrais l'homme plus chanceux de New York ? » peut-on entendre dans la nouvelle vidéo partagée par Netflix.

La saison 5 de YOU bientôt disponible

Michael Foley, producteur sur YOU, avait lui aussi teasé la fin de la série Netflix. « Dans l'épique cinquième et dernière saison, Joe Goldberg retourne à New York pour y vivre une vie heureuse… jusqu'à ce que sa vie parfaite soit menacée par les fantômes de son passé et ses propres désirs obscurs. [...] Nous aimions l'idée que la boucle soit bouclée pour lui. Nous sommes ravis que Joe soit rentré chez lui en tant que personne différente de celle que nous avons vue dans la saison 1. Au cœur de l'histoire finale de Joe se trouve cette dichotomie entre l'ancien et le nouveau ». Si vous êtes curieux de savoir ce qui attend Joe Goldberg et Kate, rendez-vous dans les nouveautés d'avril 2025.

Que pensez-vous de cette série Netflix ? Le succès est-il mérité ? Avez-vous hâte de regarder la dernière saison ? Ou au contraire, êtes-vous totalement passés à côté ?

Source : YouTube.