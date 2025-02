Les fans d'Arcane vont avoir une raison de plus de sauter de joie. Enfin, nous pensons surtout aux collectionneurs ici. De fait, les annonces s'enchaînent avec des produits dérivés tous plus classes les uns que les autres. Pas plus tard que cette semaine, c'est un coffret vinyle collector qui a été annoncé pour la saison 2. Et celle-ci n'a pas fini de vous éblouir, vous allez voir !

La saison 2 d'Arcane bientôt plus belle que jamais

Il y a des nouvelles qui font plaisir, comme la dernière annonce de GKIDS Films par exemple. Le distributeur américain nous avait déjà surpris l'année dernière en dévoilant une édition physique de la saison 1 d'Arcane sous forme de coffret blu-ray. C'est désormais officiel : il compte remettre ça avec la saison 2 !

En effet, GKIDS Films vient d'acquérir les droits pour produire des versions physiques de la saison 2 d'Arcane. Il prévient en même temps qu'« une gamme complète de produits, y compris en 4K UHD » est prévue. Vous pourrez donc visionner ou revisionner les 9 épisodes, et ce, sans besoin de passer par Netflix. Qui plus est, selon l'édition que vous prendrez, les graphismes promettent d'être d'une grande qualité.

Une deuxième bonne nouvelle accompagne cette annonce. Il s'agit de la fenêtre de sortie des Blu-Ray d'Arcane saison 2. Le distributeur ne vous fera pas attendre trop longtemps. Cette gamme de produits « sera disponible plus tard cette année », donc en 2025 !

Nous n'avons pas plus de détails dans l'immédiat. Toutefois, on peut déjà s'attendre à des éditions Blu-Ray splendides, comme ce fut le cas pour la saison 1 d'Arcane. En plus de la version standard, GKIDS avait produit des steelbooks à l'effigie des sœurs Jinx et Vi. Ne parlons pas non plus du collector colossal distribué en édition limitée... l'image parlera d'elle-même et suffira à vous mettre l'eau à la bouche pour la suite. Tous sont partis comme des petits pains et sont désormais en rupture, soit

© GKIDS Films