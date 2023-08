Netflix ne fait pas que dans les films et séries exclusifs à gros budgets comme Agent Stone ou encore la série The Witcher. Parfois, la plateforme SVOD va chercher d'anciennes séries ultra populaires pour faire plaisir à ses utilisateurs. Et c’est exactement ce qu’elle va faire ce mois-ci. Si l'on n'a pas encore le calendrier complet des nouveautés du mois de septembre, on sait toutefois que Netflix a déjà prévu de faire des heureux en France.

Une série culte aux dents longues

La plateforme au N rouge va en effet accueillir une série devenue culte pour toute une génération d'ados en mal d'amour, de sang et de dents longues. Oui, on parle bien ici de Vampire Diaries, série américaine qui, durant près de huit saisons, nous fait vivre aux côtés de jeunes vampires à notre époque. Enfin, l'époque de l'époque pour le coup.

Diffusée aux alentours de 2010 sur TF1, Vampire Diaries a rencontré un succès quasi instantané, très certainement aidé par la Tornade Twilight qui, à cette époque, en était déjà à son troisième épisode.

Durant près de huit saisons, Vampire Diaries fait couler le sang, l'amour et la haine sur les écrans de millions d'ados qui érigeront la série au rang de culte. Un succès fulgurant, même en France, qui permettra à d'autres séries de voir le jour, toutes issues du même univers : The Originals (2013-2018) et Legacies (2018-2022), intimement liées les unes aux autres d'ailleurs. D'autres projets seraient d'ailleurs en discussion d'après les rumeurs. alors oui, Vampire Diaries n'a pas volé son titre, quoi qu'on en dise.

Le trio principal de la série (de gauche à droite): Ian Somerhalder (Damon Salvatore), Nina Dobrev (Elena Gilbert) et Paul Wesley (Stefan Salvatore),

Vampire Diaries arrive sur Netflix France

Et si la série est d'ores et déjà disponible sur Netflix depuis un moment, le catalogue français de la plateforme n'y avait pas encore le droit. Ca arrive parfois, souvent même, que les catalogues diffèrent d'une région à l'autre, laissant de nombreux fans sur le carreaux. Mais ce sera bientôt corrigé puisque Netflix a confirmé que Vampire Diaries débarquera dans le catalogue français dès le 15 septembre 2023 avec l'intégralité de ses huit saisons.

L'occasion ou jamais de s'y replonger ou de tenter l'expérience par curiosité. Si les critiques n'ont pas toujours été tendres avec la série durant toutes ses saisons, les spectateurs quant à eux sont presque unanimes : si Vampire Diaries ne brille pas toujours, son casting et ses intrigues tiennent largement la baraque tout du long. Et avec plus de 170 épisodes, heureusement.