Plus de 26 ans après sa première diffusion, la série culte Buffy contre les vampires fait son retour officiel. Néanmoins, préparez les mouchoirs et tempérer vos attentes.

Peu importe son âge, la série Buffy restera à jamais culte, et des millions de gens ne refuseraient sans doute pas une nouvelle version digne de ce nom en blu-ray. Une édition qui, au moins, respecterait les intentions initiales de Joss Whedon en conservant le format 4 : 3, contrairement aux épisodes HD qui ont été charcutés. Peut-être qu'il y aura quelque chose pour les 30 ans du show TV des années 90, mais pour patienter, il y a du nouveau.

Une nouvelle série Buffy très particulière

Buffy contre les Vampires est encore dans les mémoires, notamment parce que c'était un rendez-vous hebdomadaire. C'est l'une des séries qui faisaient partie de « La Trilogie du samedi » avec Charmed, Dark Angel ou encore Le Caméléon. Une case immanquable, mais qui a fini par disparaître, puis par être ressuscitée sur 6Ter. Bref, c'était le bon vieux temps et la fête aurait certainement été bien moins folle sans la chasseuse de suceurs de sang.

Plus de 26 ans après sa première diffusion, Buffy est de retour avec une nouvelle série intitulé Slayers: A Buffyverse Story. Mais malheureusement, ce n'est pas un show télévisé mais plutôt un programme audio original d'Audible. L'application d'Amazon. Ce chapitre inédit se déroule 20 ans après la fin de la série TV et Buffy n'est plus le personnage principal. C'est l'un de ses ennemis / amis / amants qui prend la relève : Spike. Le vampire blond peroxydé qui était l'un des protagonistes récurrents et indispensables. Et dans cette histoire, notre chère Buffy Summers n'existe pas.

L'histoire commence avec Spike qui s'est infiltré à Los Angeles, après avoir convaincu les forces des ténèbres qu'il était de retour du mauvais côté. Lorsque sa couverture est compromise par Indira Nunnally (Laya DeLeon Hayes), une jeune fille de 16 ans, Spike se retrouve une fois de plus à jouer le baby-sitter. Alors qu'il tente de dénicher un observateur pour sa nouvelle protégée, les deux croisent le chemin de la Tueuse vétéran d'une réalité parallèle. Un endroit où Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) n'a jamais existé et où Cordelia Chase (Charisma Carpenter) est la seule et unique tueuse. Cordelia a besoin de l'aide de Spike pour combattre un grand méchant qui terrorise le monde... l'ancien amour du vampire, Drusilla (Juliet Landau). Via Entertainment Weekly.

Crédits : Entertainment Weekly.

Et un reboot avec d'autres acteurs ? Ca va pas non !

En plus des acteurs cités, il y aura Anthony Head (Giles), Emma Caufield (Anya), Amber Benson (Tara), Danny Strong (Jonathan Levinson) et James C. Leary (Clem). Pas de Nicholas Brendon, Seth Green ou David Boreanaz, ni de Sarah Michelle Gellar. La vraie Buffy a dit au revoir à son rôle cultissime et elle ne reviendra pas. Et surtout pas dans un potentiel remake.

« Je suis très fier de la série que nous avons créée, et (un revival) n'a pas besoin d'être fait. Nous avons fait le tour de la question. Je suis tout à fait d'accord pour qu'ils continuent l'histoire, parce qu'il est question de l'autonomisation des femmes. J'aime la façon dont la série a été laissée : « Chaque fille qui pourrait avoir le pouvoir, aura le pouvoir ». C'est parfaitement mis en place pour que quelqu'un d'autre ait le pouvoir. Mais comme je l'ai dit, les métaphores de Buffy étaient les horreurs de l'adolescence. Je pense que j'ai l'air jeune, mais je ne suis pas une adolescente ».

La nouvelle série audio Buffy, Slayers: A Buffyverse Story, sera disponible à partir du 12 octobre 2023.