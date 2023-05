Et si vous ne voyiez jamais le remplaçant d'Henry Cavill dans la série The Witcher ? La grève des scénaristes met en pause comme en péril de nombreux projets. Quel pourrait être son impact sur les futures saisons de l’adaptation de Netflix ?

Netflix va surfer sur le départ d’Henry Cavill un peu plus longtemps. L’acteur cèdera son manteau du Loup Blanc à Liam Hemsworth dès la saison 4 de The Witcher. En attendant, les fans de l’acteur britannique pourront le retrouver une dernière fois dans le rôle de Geralt et le géant du streaming va prolonger leur plaisir en divisant la saison 3 en deux parties. Les cinq premiers épisodes arriveront donc le 29 juin 2023, tandis que la suite sera diffusée un mois plus tard. Après ça, le petit frère du Thor du MCU reprendra le flambeau. Cependant la transition pourrait être compromise par la grève des scénaristes qui fait actuellement rage à Hollywood. Le projet est-il vraiment en danger ? On fait le point.

Les prochaines saisons de la série The Witcher compromises ?

Les plans de Netflix sont bousculés. La grève des scénaristes paralyse plusieurs projets de tous horizons, y compris la série The Last of Us ou la dernière saison de Stranger Things. Originellement, le géant du streaming avait prévu d’enchaîner le production des saisons 4 et 5 de The Witcher pour mieux préparer la transition vers le nouveau Geralt, qui sera incarné par Liam Hemsworth (Hunger Games). L’idée était alors de consacrer la majorité de l’année 2023 à l’écriture des deux prochaines saisons, la quatrième étant bien avancée et les grandes lignes de la cinquième déjà trouvées. Sans scénariste pour continuer à préparer les fondations des prochains épisodes, le tournage ne pourra pas débuter avant la fin de la grève qui fait encore rage. Comme le souligne le site bien informé sur l’univers du Sorceleur, Redanian Intelligence, la stratégie mise en place ne peut en l'état plus être d'actualité.

En d’autres termes, impossible pour Netflix de continuer à travailler sur la série The Witcher avant que les choses ne se tassent. Les deux parties semblant encore loin de parvenir à un accord, le projet pourrait alors accuser un lourd retard, le nombre d’épisodes être raboté ou les prochaines saisons pourraient être tout simplement annulées comme plusieurs séries lors de la grève de 2008. La solution qui pourrait alors être envisagée serait alors d’abandonner son plan initial et de ne plus filmer les deux saisons d’affilée. Netflix peut néanmoins se permettre d’attendre un peu plus longtemps que pour certains de ses autres projets avant de prendre une décision. Le géant de la SVoD a encore un atout dans sa manche : le spin-off de The Witcher nommé Rats.

Le spin-off Rats aussi en danger ?

La préquelle est prête à entrer en production et le casting est déjà présent sur les lieux du tournage, au Cap en Afrique du Sud. La showrunner Haily Hall, étant une membre de la WGA elle ne pourra en revanche pas intervenir sur la série pour aménager le scénario, des lignes de dialogues ou en cas de besoin de réécriture pour des scènes. Le producteur exécutif du spin-off étant également sur place, il y a à ce stade peu de chance que le tournage ne commence pas sous peu.

A voir donc quel sera l’impact concret de la grève sur la saison 4 de The Witcher et sur cette préquelle. Cela devrait donner plus de temps à Liam Hemsworth pour se préparer à reprendre la place laissée par Henry Cavill. Selon plusieurs de ses futurs partenaires à l'écran, l'acteur australien ne ménage pas ses efforts pour s’approprier le rôle. Étude méticuleuse des livres et du lore, entraînement physique intense… le grand remplaçant souhaite impressionner et surprendre ses détracteurs le moment venu. Reste maintenant à savoir s’il aura bien une chance de jouer Geralt au bout du compte. Rien ne laisse présager le contraire pour l'instant, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise.