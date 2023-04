A peine s'est-t-elle trouvée une date de sortie que la saison 3 de la série The Witcher se fait déjà détruire par certains internautes.

Depuis l'annonce du départ d'Henry Cavill après la saison 3, il semblerait que les fans ne soient plus prêts à rien pardonner à The Witcher. Alors qu'un premier teaser a été dévoilé, la série Netflix semble déjà avoir fait un faux pas. Après Geralt, c'est Yennefer qui pose cette fois problème. On vous rassure, l'actrice est toujours la même. En revanche, elle a peut-être changé de costumiers.

Un travail bâclé dans la saison 3 de The Witcher ?

Le premier teaser de la saison 3 de The Witcher n'en montre pas beaucoup. Son but est simplement de faire monter la hype avec des images prometteuses. Mais si le pari semble globalement réussi, un détail chagrine : les costumes. En l'occurrence, c'est celui porté par Yennefer lors d'une scène de combat qui dérange particulièrement. Pour de nombreux twittos, celui-ci fait très cheap et absolument pas univers de fantasy. Dans un tweet qui cumule près de 40 000 likes, un internaute s'amuse même de ce costume peu inspiré, le comparant à des vêtements qu'on aurait acheté chez H&M.

Au-delà des moqueries qui pullulent sur Twitter, certains fans tentent d'apporter des arguments constructifs. L'un d'entre eux regrette par exemple que le costume de Yennefer soit le symbole d'un manque d'imagination flagrant de la part des costumiers et costumières. Selon lui, une telle série fantastique, permet pourtant "toutes les folies créatives" et "des possibilités infinies". Et vous, que pensez vous du costume de la magicienne ?

Vous pouvez découvrir le premier teaser de la saison 3 de The Witcher en intégralité ci-dessous.

L'ultime saison pour surfer sur la popularité d'Henry Cavill

Au-delà de cette "polémique" inattendue, la saison 3 de The Witcher a-t-elle une chance de plaire ? Les deux premières ont certes rencontré leur public, mais elles n'ont pas toujours convaincu. Il leur ait notamment reproché de ne pas assez suivi le matériau d'origine d'Andrzej Sapkowski. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui auraient poussées Henry Cavill, l'interprète de Geralt de Riv, à déposer ses épées. A partir de la saison 4, c'est Liam Hemsworth, le frère de Chris, qui reprendra le flambeau.

Beaucoup de fans ont déjà déclaré qu'ils arrêteront alors de suivre la série. C'est probablement pour cette raison que l'ultime saison avec Henry Cavill sera divisée en deux parties, diffusées à partir du 29 juin (épisodes 1 à 5) et du 27 juillet 2023 (épisodes 6 à 8). Le but semble donc de surfer jusqu'au bout sur la popularité de l'acteur, bien que des retards dans la post-production auraient également joué un rôle dans ce choix. On espère que toutes ces polémiques n'empêcheront par la série Netflix d'être à la hauteur.