Il faut admettre que 2025 est une belle année sur les plateformes de SVOD. Entre les sorties de mars sur Prime Video et Disney+, et les nouveautés d'avril prévues sur Max et Crunchyroll notamment, il y a de quoi faire. Mais, la concurrence est rude dans le milieu. Les acteurs du marchés travaillent donc activement pour renforcer leur catalogue respectif. Netflix est justement le pont en annonçant une nouvelle série tirée d'une licence vraiment culte.

Netflix annonce une nouvelle série qui a du chien

Les licences qui ont déjà fait leur preuve sont souvent une bonne occasion d'attirer du public sans prendre trop de risques. Netflix l'a très bien compris, multipliant les adaptations d'œuvres qui ont déjà une forte communauté. Mais la plateforme a quand même le goût du risque et ça paie. On l'a vu récemment avec les adaptations en prises de vue réelles de dessinés animés qui cartonnaient déjà : One Piece et Avatar. C'est donc une autre série en live-action qui s'annonce cette fois, avec le retour du gang de Scooby Doo !

Fort des succès des deux adaptations mentionnées, Netflix dévoile son partenariat avec Warner Bros. Television pour proposer une nouvelle version des premières aventures de Scooby Doo. Après les films en live-action au début des années 2000, c'est sous au travers d'une série que les enquêteurs en herbe réapparaîtront en chair et en os.

Alors que les films de l'époque jouissent encore d'une belle popularité parmi les fans, les séries et films animés Scooby Doo de ces dernières années ne sont pas parvenus à trouver leur public. Pour Warner, s'allier à une plateforme qui a fait ses preuves comme Netflix pourrait être un tremplin pour relancer en beauté une licence historique de son catalogue.

Synopsis de la nouvelle série Scooby Doo

Au cours de leur dernier été en colonie de vacances, de vieux amis, Shaggy et Daphné, se retrouvent mêlés à un mystère obsédant autour d’un chiot danois perdu et solitaire qui pourrait avoir été le témoin d’un meurtre surnaturel. Avec Verra, la citadine pragmatique et scientifique, et Freddy, le nouveau venu étrange mais toujours aussi séduisant, ils entreprennent de résoudre l’affaire qui entraîne chacun d’entre eux dans un cauchemar effrayant qui menace d’exposer tous leurs secrets. Netflix.