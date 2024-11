L'une des plus grandes nouveautés SVOD de l'année est attendue dans les sorties Netflix de décembre 2024. En guise de cadeau de Noël, la firme au N rouge offrira à ses abonnés la suite d'une grosse série événement qui est devenu un véritable phénomène en étant le show télévisé le plus visionné de la plateforme. Et pourtant, il y avait de la concurrence entre Mercredi, La Casa de papel ou encore Stranger Things qui font aussi partie des séries les plus populaires.

Cette série ultra populaire de retour sur Netflix en décembre 2024

Si l'on regarde le top des séries anglophones Netflix les plus populaires, on retrouve bien la saison 1 de Mercredi à la première place. En revanche, au classement des shows non anglophones, c'est Squid Game qui se hisse tout en haut. En mélangeant les deux tops 10, c'est la série sud-coréenne qui ressort vainqueur de cette bataille avec plus de 265 millions de vues. C'est la série la plus regardée de toute l'histoire de la plateforme de streaming vidéo depuis son existence.

Face à ce carton, Netflix a commandé une saison 2, ainsi qu'une émission Squid Game : Le Défi, alors que la série aurait très bien pu s'arrêter là. Mais vu les retombées financières, qui se comptent en centaines de millions de dollars, si ce n'est plus, la firme au N rouge ne pouvait pas faire l'impasse dessus. La suite, qui arrive à grands pas et qui s'annonce énorme, est donc au centre d'importants enjeux pour le service SVOD. Il faut non seulement ne pas décevoir les millions d'abonnés qui ont suivi cette série, tout en essayant de battre des records ou au moins d'égaler les performances précédentes.

Dans le trailer officiel de Squid Game Saison 2, Netflix dévoile ses ambitions avec des nouveaux jeux, de l'action et une dose de suspense pour donner envie de voir la suite. Un moyen pour la plateforme de faire parler encore et encore de l'une de ses séries phares qui reste un argument pour engranger des abonnements en fin d'année. En termes d'histoire, on suivra Gi-Hun, le vainqueur de Squid Game, qui est décidé à réintégrer le jeu pour mettre hors d'état de nuire les créateurs.

Source : YouTube Netflix France.