Thanos, Kang le Conquérant, Ultron... Marvel regorge de super-vilains puissants et charismatiques. Beaucoup sont déjà apparus dans le MCU, mais l'un d'entre eux pourrait bien être de retour.

Quand on pense à Marvel, on pense d'abord à ses super-héros emblématiques. Iron-Man, Spider-Man, Thor, Captain America, Hulk et bien d'autres encore. Mais que seraient ces personnages sans de bons super-vilains à affronter ? Ils sont nombreux à avoir fait les beaux jours du Marvel Cinematic Universe, et on souhaiterait parfois les voir revenir. Il faut dire que la Phase IV du MCU a peiné à convaincre et que le dernier Ant-Man ne nous rassure pas franchement pour l'avenir.

Aveu d'échec ou pas, la Maison des Idées souhaite continuer à capitaliser sur des personnages qui ont déjà fait leurs preuves. On pense notamment au Punisher, qui fera prochainement son retour. Tandis que la firme est aux prises avec Reddit et Google devant la justice, c'est plutôt le sort du Multivers qui nous intéresse. Celui-ci est bien pratique pour les scénaristes, puisqu'il est source de possibilités infinies. L'occasion de faire revenir un super-vilain emblématique de Marvel ?

Le Punisher (Jon Bernthal)

Marvel : le retour d'un antagoniste de Spider-Man à prévoir ?

De nombreux fans reprochent à Marvel de ne pas faire bon usage du concept de Multivers. A l'inversé de l'oscarisé Everything Everywhere All at Once, le MCU est parfois trop sage. Cela n'a cependant pas empêché Spider-Man : No Way Home de cartonner cartonne et de tirer partie du fameux Multivers pour faire du fan-service. En plus du retour des Spideys de Tobey Maguire et Andrew Garfield, des super-vilains cultes sont de nouveau apparus à l'écran. Ce fut notamment le cas du Bouffon Vert de Willem Dafoe. D'ailleurs, l'acteur ne se dit pas fermé à un potentiel - second - retour !

Si tout se profile bien, évidemment ! Je veux dire, c'est un super rôle. Il y a vingt ans et plus récemment, les deux expériences étaient très différentes, mais c'était de bons moments à chaque fois. Willem Dafoe, via Inverse

Le Bouffon Vert (Willem Dafoe) dans Spider-Man : No Way Home

Un retour vraiment possible dans le MCU ?

S'il y a peu de chance que l'on retrouve un jour Iron Man dans le MCU de Marvel, il pourrait donc en être autrement pour le Bouffon Vert. Cependant, Willem Dafoe lui-même reconnaît que la tâche ne serait pas aisée. Il y a quelques années, déjà, il ne s'imaginait pas revenir pour No Way Home.

C'est toujours un peu difficile, quand vous mourrez dans un film, de revenir dans des suites. Je pensais en avoir terminé. Mais quand vous avez les ressources et la possibilité de faire un film populaire, c'est plutôt séduisante. Willem Dafoe, via Inverse

Toutes les portes restent en tout cas ouvertes, en témoignent le Wolverine de Hugh Jackman. Sensé avoir perdu la vie dans Logan, le mutant de Marvel rejoindra pourtant le MCU dans Deadpool 3 en 2024 !