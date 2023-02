La saison 5 de Stranger Things doit être tournée cette année pour une sortie à mi-2024, une fenêtre qui n'est pas gravée dans le marbre car les créateurs et Netflix n'ont rien confirmé. Et après ces nouveaux épisodes ? Il faudra dire adieu à la bande.

Après cinq saisons, il sera temps pour la série Stranger Things de disparaître et de laisser se reposer la bande d'Hawkins. Un épilogue qui sera plus court que la saison 4 mais qui, selon les frères Duffer, devrait plaire aux téléspectacteurs.

Nous ne voulons pas que ça dure 13 heures, mais plutôt autour des 10 heures ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sera plus long que la saison 1 car nous avons tellement de choses à conclure, mais je ne pense pas que ce sera aussi long que la saison 4.

...

Les 30 dernières minutes sont assez claires dans nos têtes. Donc si nous pouvons faire en sorte de rendre le voyage divertissant, je pense que nous avons une fin qui, nous l'espérons, plaira.