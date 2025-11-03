Netflix attaque fort ce mois de novembre 2025 avec un tas de belles nouveautés dès cette semaine. De très grosses licences sont au rendez-vous pour vous en mettre plein les yeux.

Ça démarre fort pour Netflix cette semaine. Tout comme les plateformes de SVOD concurrentes — Disney+, Prime Video et autres HBO Max —, l'enjeu est de faire la transition entre deux saisons en novembre. On retrouve ainsi quelques nouveautés qui auraient eu leur place à Halloween, mais aussi des programmes pour toute la famille, notamment de très grosses licences dont l'aura dépasse le grand comme le petit écran.

Les nouveaux films disponibles sur Netflix du 3 au 9 novembre 2025

Netflix envoie du lourd avec ses nouveaux films. Pour commencer, vous pourrez retrouver les quatre premiers films de la saga Transformers dès demain. Autre saga culte à retrouver ces jours-ci : Terminator est représentée par l'épisode Genisys, sortie en 2015. Il s'agit d'un opus dans lequel Emilia Clarke, la Daenerys de Game of Thrones, incarne une jeune Sarah Connor face à un Arnorld Schwarzenegger qui rempile dans le rôle du cyborg T-800. Mais le film événement de la semaine, c'est véritablement Frankenstein. Nouvelle réalisation de Guillermo del Toro (Hellboy, La Forme de l'eau), elle propose de réinventer le classique de Mary Shelley pour un résultat qui s'annonce aussi fantastique que monstrueux. En outre, d'autres surprises arrivent dans le catalogue :

4 NOVEMBRE : Transformers | films 1 à 4 — la lutte entre Autobots et Deception reprend du service sur la plateforme.

5 NOVEMBRE : La French — thriller franco-belge de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin.

6 NOVEMBRE : Dora et la Cité perdue — aventure originale en live-action avec Isabela Merced et Eva Longoria.

7 NOVEMBRE : Frankenstein — Guillermo del Toro revisite le mythe pour Netflix. Terminator Genisys — avant-dernier épisode de la saga avec Arnold Schwarzenegger et Emilia Clarke.



Plusieurs séries rejoignent le catalogue SVOD

La semaine sera plus légère en matière de formats courts. Une bonne partie des abonnés se rueront certainement sur les nouveaux épisodes de Nouvelle École, la compétition de rap qui cartonne sur la plateforme. En matière de fiction, Le Président foudroyé (Death by Lightning) devrait retenir l'attention. Retraçant une partie de la vie de James Garfield, le 20e président des États-Unis, mort assassiné par son plus grand admirateur. En plus de cela, Netflix a encore d'autres séries en réserve pour vous :

4 NOVEMBRE : Squid Game : Le Défi | saison 2 — téléréalité qui imite la série phénomène sud-coréenne.

6 NOVEMBRE : Le Président foudroyé — mini-série biopic sur le président James Garfield.

7 NOVEMBRE : Tu étais là ? — drama coréen qui réunit deux femmes au bord du gouffre. Nouvelle École | saison 4, épisodes 5 à 7 — téléréalité musicale mettant en lumière des battles de rap.

