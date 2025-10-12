Netflix annonce déjà une très belle série pour le mois de novembre 2025, à la fois ambitieuse et prometteuse. Une bande-annonce est d’ailleurs disponible pour vous en faire une idée.

Netflix vient de publier la première bande-annonce de Le Président Foudroyé, une mini-série historique portée par Michael Shannon et Matthew Macfadyen. Inspirée d’une histoire vraie, celle de l’assassinat du président américain James Garfield en 1881, la série mélange drame politique, satire et tragédie dans un ton singulier, typique des productions ambitieuses de la plateforme. Cette série débarque le 6 novembre sur la plateforme. Décidemment, entre Apple TV+ et le reste, le mois de novembre s'annonce fou.

Une série entre humour noir et destin tragique sur Netflix

Dès ses premières images, la bande-annonce Netflix surprend. On y découvre Michael Shannon dans le rôle de James Garfield, un président intègre, idéaliste, mais vite dépassé par les tensions politiques de son époque. Face à lui, Matthew Macfadyen incarne Charles Guiteau, un homme obsédé par l’idée d’être reconnu et persuadé que le destin le lie au président.

Le ton oscille entre comédie grinçante et drame historique pour cette série Netflix. Certaines scènes montrent Guiteau tenter désespérément d’attirer l’attention de Garfield, dans une sorte de folie presque burlesque. D’autres rappellent la tension politique et la gravité d’un pays en pleine mutation. Le contraste entre ces deux mondes, celui du pouvoir et celui d’un rêveur déséquilibré, donne à la série un ton unique, à mi-chemin entre tragédie historique et satire.

Une approche moderne d’un fait méconnu

Créée par Mike Makowsky (Bad Education), Le Président Foudroyé s’inspire du livre à succès Destiny of the Republic de Candice Millard. L’auteur y décrivait avec précision la courte présidence de Garfield et la folie croissante de son assassin.

Makowsky explique avoir voulu raconter cette histoire à travers un prisme inattendu : celui d’un homme banal persuadé d’être un génie incompris. Il compare même son approche à celle de Rupert Pupkin dans The King of Comedy de Martin Scorsese, un personnage prêt à tout pour exister. Une référence qui résume parfaitement l’esprit de la série : un mélange d’absurde, de tragique et d’humanité. La série Netflix sort le 6 novembre prochain.

Source : Netflix