Les plateformes de SVOD pensent déjà à la suite. Apple TV+, Netflix et bien sûr Prime Video ont commencé à remplir leur calendrier pour le mois de novembre 2025. Le service de streaming d'Amazon prévoit d'ailleurs plusieurs exclusivités prometteuses, dont des suites de séries que les fans vont être très heureux de retrouver.

Les premiers films confirmés pour novembre 2025 sur Prime Video

Sortez le pop-corn, la plateforme d'Amazon accueillera trois productions maison le mois prochain. Il y en aura pour tous les goûts, entre romance, comédie et surtout un documentaire ambitieux dont tout le monde parle déjà comme un concurrent prometteur pour les Oscars. Il s'agit de The Age of Disclosure, de Dan Farah. Il plonge avec précision et conviction dans une conspiration gouvernementale de plusieurs décennies sur la vie extraterrestre. À grands renforts de témoignages d'officiers militaires, le film pourrait bien vous mettre le doute sur le fait que les aliens ont déjà visité notre environnement terrestre. Si vous avez plus envie de vous évader, voici les premiers long-métrages déjà confirmés pour novembre sur Prime Video :

5 NOVEMBRE : Tyler Perry’s Finding Joy — elle croit que c'est l'homme de sa vie, jusqu'à une rencontre qui va tout changer.

12 NOVEMBRE : Une journée incontrôlable — comédie d'action sur un père au foyer pourchassé par des mercenaires.

21 NOVEMBRE : The Age of Disclosure — film documentaire événement sur les conspirations autour d'une vie extraterrestre cachée par le gouvernement.



De nouvelles séries dans le catalogue SVOD d'Amazon

Le mois de novembre s'annonce déjà succulent du côté du format court ! Prime Video va faire revenir les jeunes et beaux Ruby et James pour la saison 2 de Maxton Hall, après une première saison qui a fait sensation chez les jeunes générations. Mais c'est surtout l'animation qui sera à l'honneur avec une anthologie signée Tatsuki Fujimoto, le créateur de Chainsaw Man, le spin-off de Merry Little Batman et, surtout, la série The Mighty Nein. Cette nouvelle plongée dans l'univers de Donjons & Dragons est tirée de la deuxième campagne du groupe Critical Role, avec des voix iconiques comme celles de Laura Bailey et Ashley Johnson, les Abby et Ellie de The Last of Us 2, Travis Willingham, le Roy Mustang de la première série Fullmetal Alchemist, ou encore Matthew Mercer, qui n'est autre que Ganondorf dans Zelda Tears of the Kingdom.

7 NOVEMBRE : Maxton Hall | saison 2 — Ruby et James parviendront-ils à recoller les morceaux dans la suite de la nouvelle comédie dramatique phare de Prime Video ?

8 NOVEMBRE : Tatsuki Fujimoto 17-26 — anthologie de 8 histoires courtes par le créateur de Chainsaw Man.

10 NOVEMBRE : Bat-Fam — série animée tirée du film Merry Little Batman.

19 NOVEMBRE : The Mighty Nein — suite de Legend of Vox Machina, la série animée Donjons & Dragons de Critical Role.

