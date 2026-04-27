Cette semaine sera celle de la transition pour les plateformes de SVOD. Netflix a d'ores et déjà dévoilé son line-up pour le mois de mai tandis que les dernières nouveautés d'avril sont sur le point d'arriver. De quoi mettre un coup de pression aux concurrents comme Prime Video, Disney+ ou Apple TV+, car il y a des films cules et des séries très attendues au programme.

Plein de nouveaux films arrivent sur Netflix

Ce mercredi, attendez-vous à voir Netflix écouler ces derniers films d'avril. Les amateurs de comédies dramatiques pourront notamment découvrir l'une des meilleures performances de Catherine Frot de ces dernières années dans La Fine Fleur. Puis, nous arriverons enfin en mai et, comme chaque premier du mois, il sera temps de faire le plein. La plateforme mise notamment sur des titres cultes de la Pop Culture, entre la comédie d'action Mr. & Mrs. Smith ou encore Mean Girls, avec Lindsay Lohan et Rachel MacAdams. Proposant également un casting de choix, préparez-vous à découvrir ou redécouvrir Deux sœurs pour un roi, un film historique dans lequel les sœurs Boleyn se disputent les faveurs du roi Henry VIII. Mais ce n'est pas tout, voici l'agenda complet de la semaine :

30 AVRIL : La Fine Fleur — Catherine Frot joue les cultivatrice de rose devant réhabiliter son activité. The Hunt

1 er MAI : Aventures croisées — film d'animation suivant deux animaux de la forêt qui échangent leur corps. Ben-Hur — remake de 2016 du péplum culte. Mr. & Mrs. Smith — Brad Pitt et Angelina Jolie jouent un couple d'espions ignorant l'identité de l'autre. Les Femmes de ses rêves — comédie romantique avec Ben Stiller. Mean Girls, Lolita malgré moi — comédie dramatique sur une nouvelle arrivée au lycée qui découvre les lois de la popularité. Les Seigneurs de Dogtown — biopic dédié à la bande des Z-Boys, des skaters qui ont révolutionné leur sport. My Dearest Señorita — drame espagnol sur l'intersexualité à la fin des années 1990. Spell — film d'horreur sur un avocat séquestré par une femme aux intentions incertaines.

2 MAI : Deux sœurs pour un roi — drame historique avec Natalie Portman et Scarlett Johansonn.



De nouvelles séries du 27 avril au 3 mai 2026

Du côté des séries, la pêche est un peu moins garnie cette semaine. Cependant, il y a tout de même de belles nouveautés. Les amateurs d'anime auront tout le plaisir de voir l'excellence du studio MAPPA sur leurs écrans. D'une part, ils auront droit à la suite de Dorohedoro, l'une des nouveautés du studio, tandis que la saison 2 de Jujutsu Kaisen sera enfin disponible sur la plateforme au N rouge. Autrement, Netflix va également sortir l'une de ses nouvelles séries événements, à savoir Man on Fire. Il s'agit d'un nouvel thriller d'action tiré d'un roman d'A. J. Quinell déjà adapté au cinéma en 1987 et en 2004. Voici toutes les dates à ne pas manquer :

29 AVRIL : Dorohedoro | saison 2, partie 2 — suite de l'anime de dark fantasy réalisé par MAPPA.

30 AVRIL : Man on Fire — première adaptation en série du roman d'A. J. Quinell

1 er MAI : 30 Rock | intégrale — la sitcom phare de et avec Tina Fey. Jujutsu Kaisen | saison 2, parties 1 et 2 — revivez à l'écran le drame de Shibuya.

