Ce week-end, Prime Video vous fait encore l'honneur de nouveaux films qui comptent parmi les classiques dans leur genre. Ne passez pas à côté, c'est dispo.

La fin du mois d'avril vous réserve encore quelques surprises sur Prime Video. Même si la plateforme pense déjà à son line-up pour continuer à rivaliser avec Netflix, Disney+ et consorts en mai, elle pense encore à ses abonnés. Après le retour d'un programme phare hier, c'est l'heure de découvrir les nouveaux films du week-end. Deux longs-métrages cultes, aussi drôles qu'intemporels.

Prime Video ajoute deux nouveaux films à son catalogue

Amazon a sorti une nouvelle fois le grand jeu pour ce mois d'avril 2026. Entre la fin de The Boys ou encore le retour de LOL Qui rit sort, Prime Video fait le plein d'émotions fortes. Et on peut dire que la plateforme de streaming sait aussi puiser dans une sélection de classiques véritablement indémodables, comme en témoignent les nouveautés du jour.

Deux films supplémentaires s'inventent dans l'abonnement Prime Video en ce samedi 25 avril 2026. D'abord, Tonnerre sous les tropiques, une comédie de guerre hilarante porté par le brillant Ben Stiller (Mon Beau-Père et moi, La Nuit au musée). On l'y retrouve dans le rôle d'une vedette de film d'action sur le déclin qui prend part à un tournage prêt à déraper à tout moment. Replongeant dans les souvenirs de la Guerre du Viêt Nam, tout le casting part totalement en vrille à force de caprices et d'abus en tous genres.

Prime Video explore ensuite une autre facette de la comédie avec le teen movie culte Means girls, Lolita malgré moi. Lindsay Lohan y joue une nouvelle élève faisant sa première rentrée au lycée après avoir suivi sa scolarité sur la route avec ses parents. Elle s'apprête à découvrir les codes de la vie entre les losers et les filles populaires, ces dernières étant sous la coupe de la très blonde Regina George, incarnée par Rachel MacAdams. Plus qu'un film adolescent, y retrouve ici des performances étonnantes et toujours aussi de comédiennes qui sont, pour certaines, devenues des figures fortes du cinéma d'auteur, que ce soit McAdams ou Amanda Seyfried par exemple.