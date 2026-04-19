Disney+ aura décidément surfé sur la vague nostalgique en avril 2026. La plateforme de SVOD a ainsi orchestré le retour de deux séries emblématiques des années 2000. D’un côté Malcolm, qui a réunit la quasi-totalité de son casting pour quatre épisodes événements qui nous ont replongé en enfance. De l’autre, Scrubs, revenu grâce à un reboot, avec des personnages plus âgés mais toujours aussi barrés. Le géant américain ne compte visiblement pas lever le pied. Le programme de Disney+ pour mai 2026 s’annonce tout aussi relevé, si l’on se fie aux sorties déjà confirmées.

Les séries confirmées en mai 2026

Pour l’heure, cinq séries et documentaires ont été confirmés pour le mois prochain. La grande tête d’affiche de Disney+ en mai 2026 sera incontestablement Le Punisher Un Dernier Meurtre, qui signera le retour de l’anti-héro le plus violent de Marvel le temps d’une série événement. Les amateurs de drame et de comédie britannique pourront également retrouver David Tennant dans la saison 2 de Rivals, la série Hulu déjà primée. Voici plus précisément toutes les séries confirmées sur Disney+ en mai 2026 :

1 mai Travis Japan Summer Vacation !!! in the USA : Téléréalité suivant le groupe Travis Japan dans un road trip estival à travers les Rocheuses, aux États-Unis. Ils se divisent en deux groupes. L’un prend la route en camping-car, l’autre s’immerge dans la culture locale.

12 mai Stanley Tucci Cuisine à l'Italienne Saison 2 : Dans cette série documentaire, l’acteur Stanley Tucci (Le Diable s’Habille en Prada) poursuit son voyage culinaire en Italie pour découvrir les secrets de la cuisine locale.

13 mai Le Punisher Un Dernier Meurtre : L’anti-héros le plus brutal de Marvel est de retour. Alors que Frank Castle cherche désespérément un sens à sa vie, il retourne au combat le temps de cette mini-série.

15 mai Rivals Saison 2 : Lord Tony Baddingham, incarné par David Tennant (Doctor Who) revient à la tête de l’empire télévisé britannique Corinium Television bien décidé à assouvir son désir de vengeance.



Les films confirmés sur Disney+ en mai 2026

Côté films, Disney+ mise une nouvelle fois sur la nostalgie, mais aussi sur des grands noms du cinéma moderne. 20 ans après échangé leurs corps dans une comédie qui a marqué toute une génération, Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis renouent leur relation mère-fille avec Freaky Friday 2 Encore dans la Peau de ma Mère, qui débarquera enfin sur la plateforme. Toujours dans le registre des comédies, mais plus nettement plus acide, Benedict Cumberbatch (Dr Strange) et Olivia Colman (The Crown) incarnent un couple qui se déchire petit à petit dans La Guerre des Rose. Voici tous les films confirmés sur Disney+ en mai 2026 :

8 mai Freaky Friday 2 Encore dans la Peau de ma Mère : Suite du film culte des années 2000 réunissant Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis plus de 20 ans plus tard. La mère et la fille vont à nouveau changer de corps, alors qu’Anna planifie son mariage.



15 mai Lisa Ann Walter : It Was An Accident : spectacle de l'humoriste aperçue dans Abbott Elementary.



29 mai La Guerre des Rose : Benedict Cumberbatch (Dr Strange) et Olivia Colman (The Crown, La Favorite) sont réunis dans une comédie romantique. Leur couple semble parfait, mais alors que la carrière de Theo s’effondre, celle de sa femme s’envole et des ressentiments cachés refont surface.



Source : Disney+