Après un mois d'avril 2026 fort en grosses sorties, voici un récapitulatif des films et séries confirmés et à surveiller de près pour mai 2026 sur Prime Video.

Alors que le plus gros du programme Prime Video d'avril 2026 approche a déjà eu droit à son heure de gloire, notamment côté films avec un planning déjà clos, et en attendant les prochains épisodes de grosses séries comme l'ultime saison de The Boys et Invincible, on a déjà une petite idée de ce qui attend les abonnés le mois prochain, avec de très intéressantes nouveautés, tant au niveau des films que des séries. Voyons tout cela plus en détail.

Les sorties films confirmées sur Prime Video pour mai 2026

Commençons d'abord par les films à attendre sur Prime Video dans le courant de mai 2026, avec pour l'heure deux long-métrages confirmés. Le premier arrivera d'ailleurs dès le 8 mai et s'intitule No Place to Be Single, une comédie dramatique italienne qui adapte la nouvelle éponyme et raconte l'histoire d'Elisa, dont le monde dans une pittoresque ville toscane bascule alors qu'une amie d'enfance retourne dans sa vie et ravive d'anciennes émotions.

Rendez-vous ensuite le 20 mai 2026 sur Prime Video pour découvrir le second film confirmé du mois prochain, avec cette fois un synopsis beaucoup moins sentimental, puisqu'il est question de Jack Ryan : Guerre Fantôme, l'extension de la série éponyme de la plateforme d'Amazon, où l'espion américain va se lancer dans une nouvelle mission secrète internationale et déjouer une conspiration mortelle avant qu'il ne soit trop tard.

8 mai No Place to Be Single

20 mai Jack Ryan : Guerre Fantôme



Les sorties séries confirmées pour mai 2026

Place ensuite aux séries dont on connaît déjà la date de sortie le mois prochain sur Prime Video. Là encore, il est question de deux nouveaux programmes. Le premier arrive le 13 mai pour sa première saison et s'intitule Off Campus, une comédie romantique américaine impliquant une étudiante en musique et le joueur de hockey vedette de leur université.

Mais c'est probablement le 27 mai 2026 qu'il faudra surveiller le plus près sur Prime Video pour les amateurs de série, et surtout d'un certain Homme-Araignée, puisque ce jour marquera l'arrivée, à nouveau via sa première saison, de la très attendue série Spider-Noir, qui met en scène l'inénarrable Nicolas Cage dans son rôle d'un Ben Reilly détective des années 30 issu des films d'animation SpiderVerse. Il va ainsi avoir droit à sa propre aventure, cette fois en live-action, avec la possibilité de la visionner en couleurs ou en noir & blanc pour mieux s'imprégner de l'ambiance unique de cette version iconique de Spidey.