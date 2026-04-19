Alors que le programme complet d’Apple TV pour mai 2026 n’a pas encore été dévoilé, voici toutes les séries et films confirmés pour le mois prochain sur la plateforme de SVOD.

Là où la concurrence mise surtout sur des licences bien installées, des adaptations et surtout sur de la quantité, Apple TV prend à contre-pied tous les standards de la SVOD. Sur le papier, le service de streaming du géant américain pourrait faire pâle figure comparé à ses rivaux, mais en matière de créativité, de qualité et de suivi de ses séries, la marque à la pomme est presque devenue imbattable. C’est donc en toute logique que les sorties Apple TV confirmées pour mai 2026 se comptent sur les doigts de la main, mais certaines pourraient malgré tout créer l’événement.

Toutes les séries confirmées sur Apple TV en mai 2026

Comme souvent, la plateforme misera avant tout sur ses séries. Trois nouvelles feront leur arrivée en mai 2026, dont celle qui pourrait créer l’événement : Plaisir maximum garanti. Elle suit Paula, campée par la talentueuse Tatiana Maslany (Orphan Black, She-Hulk), une mère de famille fraîchement divorcée, persuadée d’avoir été témoin d’un crime. On retrouve au casting de cette nouvelle série Apple TV quelques visages familiers, dont Jake Johnson (Spider-Man New Generation, New Girl), Brandon Flynn (13 Reasons Why) ou encore Murray Bartlett (The White Lotus). Voici toutes les nouvelles séries confirmées sur Apple TV en mai 2026 :

8 mai Unconditional : Les vacances d’une mère et de sa fille virent au cauchemar lorsque cette dernière, âgée de 25 ans, est arrêtée pour trafic de drogue à Moscou. S’ensuit un combat acharné pour prouver l'innocence de sa fille.



20 mai Plaisir maximum garanti : Une mère récemment divorcée voit son quotidien basculer alors qu’elle tombe dans une spirale mêlant chantage, football pour les jeunes et meurtre.

29 mai Star City : Dans cette série Apple TV de SF, des cosmonautes, des agents de renseignements soviétiques et des ingénieurs tentent le tout pour le tout pour être les premiers à atteindre la lune.



Les films confirmés pour mai 2026

Côté film, l’accalmie sera plus accentuée avec un seul ajout confirmé sur Apple TV pour mai 2026. Devant et derrière la caméra, on retrouvera en effet John Travolta pour un huis clos à forte dimension autobiographique, inspiré de son livre Propeller One-Way Night Coach, inédit en français. Ce long-métrage puise dans ses souvenirs d’enfance, notamment sa découverte de l’aviation, une passion qui ne l’a jamais quitté depuis. Un projet intimiste, qui pourrait bien faire parler de lui dans les cercles cinéphiles. Aucune bande-annonce n'a pour l'heure été diffusée pour ce film Apple TV.

29 mai Vol de nuit pour Los Angeles : Lors de l’âge d’or de l’aviation, un enfant passionné d’aéronautique s’envole avec sa mère pour Hollywood pour ce qui deviendra le voyage d’une vie.



Seule image du film Vol de nuit pour Los Angeles.

Source : Apple TV