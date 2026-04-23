Il va y avoir du spectacle en mai 2026. Netflix coupe l'herbe sous le pied à ses concurrents, tels que Prime Video ou Disney+, en révélant la liste des nouveaux films et nouvelles séries à rejoindre son catalogue. La plateforme confirme son ambition de vous offrir une année bien remplie en puisant dans des productions de toutes sortes. Allez, on vous donne toutes les dates à retenir.

De très grands film à voir en mai 2026

Le mois de mai 2026 s'annonce somptueusement garni pour les cinéphiles. Plusieurs grands classiques seront au rendez-vous. On pense notamment à la comédie d'action Mr. & Mrs. Smith qui oppose Brad Pitt à Angélina Jolie. On ne peut pas non plus passer à côté de Jennifer's Body et Lolita Malgré moi, des teen movies aux antipodes l'un de l'autre mais qui dresse des portraits de lycéennes pas si éloignés. Cependant, deux monuments se distinguent de la solution. D'une part, Scarface, le film culte avec Al Pacino dans le rôle d'un Toni Montana prêt à tout pour éliminer un caïd de la pègre. D'autre part, Netflix accueille The Brutalist, un des films les plus marquants de 2024 qui a valu à Adrian Brody l'Oscar du « Meilleur Acteur ». Mais ce n'est là qu'un aperçu de tout ce qui vous attend le mois prochain :

1 er MAI : Aventures croisées — film d'animation suivant deux animaux de la forêt qui échangent leur corps. Ben-Hur — remake de 2016 du péplum culte. Mr. & MrsS Smith — Brad Pitt et Angelina Jolie jouent un couple d'espions ignorant l'identité de l'autre. Les femmes de ses rêves — comédie romantique avec Ben Stiller. Lolita malgré moi — comédie dramatique sur une nouvelle arrivée au lycée qui découvre les lois de la popularité. Les Seigneurs de Dogtown — biopic dédié à la bande des Z-Boys, des skaters qui ont révolutionné leur sport. My Dearest Señorita — drame espagnol sur l'intersexualité à la fin des années 1990. Spell

2 MAI : Deux sœurs pour un roi — drame historique avec Natalie Portman et Scarlett Johansonn.

3 MAI : Scarface — drame policier culte de Brian de Palma.

5 MAI : Garde alternée — comédie française dans laquelle une femme découvre l'infidélité de son mari.

7 MAI : My Dearest Assassin — le destin de cette femme dépendra de son amant, un assassin. USA 94 : La quatrième étoile de la Seleção — documentaire sur la 4ᵉ victoire du Brésil à la Coupe du monde.

8 MAI : De si remarquables créatures Jennifer's Body — thriller horrifique torride avec Megan Fox et Amanda Seyfried.

9 MAI : Tendre et saignant — une rédactrice de mode reprend la boucherie de son père dans cette comédie française.

12 MAI : L'Envers du sport, Royaume-Uni : Jamie Vardy — documentaire sur l'attaquant qui a marqué la Premiere League. The Brutalist — Adrien Brody joue un architecte qui fuit l'Europe d'après-guerre pour les États-Unis.

13 MAI : Le Bus : Les Bleus en grève — retour documentaire sur la polémique pendant la Coupe du monde 2010.

14 MAI : Jusqu'au bout du rêve — comédie sportive autour du baseball.

15 MAI : L'Accident — film documentaire sur un meurtre dissimulé en accident de voiture.

17 MAI : Ronda Rousey vs. Gina Carano — combat de MMA entre deux pionnières.

19 MAI : L'Envers du sport, Royaume-Uni : Mirale en finale — documentaire sur la remontada de Liverpool en 2005. Mercato — Jamel Debouzze est un agent désespéré dans ce thriller sportif événement. The Monkey — un automate s'anime, entre comédie et film d'horreur. Wanda Sykes: Legacy — stand-up engagé en exclu française sur Netflix.

22 MAI : Ladies First – documentaire sur Deepika Kumari, championne de tir à l'arc indienne.

26 MAI : L'Envers du sport, Royaume-Uni : Vinnie Jones – documentaire sur un ancien joueur du Crazy Gang de Wimbledon FC.

27 MAI : Sur la branche — une bataille pour défendre un petit criminel.

29 MAI : Avec ou sans enfants — un couple interdit les enfants à son mariage, mais leurs amis ne l'entendent pas ainsi.

31 MAI : Nos pires voisins 1 et 2 — comédie américaine entre deux familles voisines qui se font la guerre.



Toutes les séries qui arrivent sur Netflix en mai

Apprêtez-vous également à être gâté en matières de séries. Déjà, on peut dire que les amateurs d'anime vont avoir de quoi faire entre la saison 2 de Jujutsu Kaisen et son final tragique, du nouveau du côté de One Piece et la suite de l'adaptation phénoménale des jeux Devil May Cry. Autre événement à ne pas louper : la saison 2 de Berlin. L'anti-héros star de La Casa de Papel prépare un nouvel hold-up sensationnel dans “La Dame à l'hermine”. Plusieurs séries cultes sont aussi à retrouver. Typiquement, on ne peut que vous recommander la sitcom 30 Rock, mythique aux États-Unis. De même, impossible de passer à côté de The Handmaid's Tale, la dystopie choc inspirée du roman La Servante écarlate. En outre, d'autres nouveautés seront à retrouver tout au long du mois de mai :

1 er MAI : 30 Rock | intégrale — sitcom iconique de et avec Tina Fey. Jujutsu Kaisen | saison 2, parties 1 et 2 — les Fléaux lancent l'assaut, du trésor caché jusqu'au drame de Shibuya.

4 MAI : Horton ! | saison 2 — série d'animation jeunesse suivant deux animaux de la jungle.

6 MAI : Les Ex de l'enfer | saison 2 — série documentaire qui explore les extrêmes de l'“amour”. The Handmaid's Tale | intégrale

7 MAI : Legends — drame fantastique dans lequel Sean Bean possède un pouvoir hors du commun.

12 MAI : Devil May Cry | saison 2 — suite de l'anime adapté du jeu vidéo culte grâce à Netflix.

14 MAI : Âme sœur — drama japonais sur l'histoire d'un jeune homme sauvé in-extremis par un boxeur. Nemesis — lutte contre un génie du braquage à Los Angeles.

15 MAI : Berlin et La Dame à l’hermine | saison 2 — la star de La Casa de Papel prépare un nouveau casse explosif. One Piece : Drum — continuez la découverte de l'anime culte. The WONDERfools — des losers découvrent leurs super-pouvoirs dans cette série de SF sud-coréenne.

21 MAI : The Boroughs : Retraite rebelle — nouvelle série de science-fiction et d'horreur.

22 MAI : Mating Season – série d'animation pour adulte qui repense la saisons des amours.

27 MAI : Meurtre, mode d'emploi | saison 2 — suite de la série policière avec Emma Myers.

28 MAI : Les Quatre Saisons | saison 2 — comédie dramatique événement avec Tina Fey et Steve Carell.

29 MAI : Calabasas Confidential — téléréalité sur un groupe d'amis, d'ex et de rivaux tout juste sorti de la fac. Rafa – série documentaire sur le tennisman légendaire Rafaël Nadal. Brasil 70 : Le Troisième Sacre — série documentaire qui retrace l'exploit du Brésil, prêt à remporter pour la 3ᵉ fois la Coupe du monde.

