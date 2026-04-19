Jujutsu Kaisen est prêt à refermer son dernier chapitre en bonne et due forme avec un ultime tome qui arrive en France. Le collector est déjà disponible en précommande.

Il est temps pour les lecteurs français de Jujutsu Kaisen de se préparer à dire adieu pour de bon au manga de Gege Akutami. L'œuvre phénomène s'est conclue en septembre 2024 avec son tout dernier chapitre. Cependant, le public français n'a pas encore eu l'occasion d'avoir dans les mains l'ultime tome. Mais ce n'est plus qu'une question de temps, puisque le volume 30 a enfin une date de sortie chez nous et même une édition collector.

Jujutsu Kaisen tire sa révérence avec un collector

L'histoire de Yuji Itadori aura passionné les foules pendant 6 ans. Et dans les faits, ce n'est pas encore terminé. Outre l'anime qui retrace actuellement l'arc de la Traque meurtrière, la publication est toujours en cours dans de nombreux pays, dont la France. Seulement, le tome ultime va prochainement débarquer sur les étals des librairies, refermant pour partie l'héritage des exorcistes de Jujutsu Kaisen.

En effet, Ki-oon a enfin communiqué la date de sortie du tome 30 de Jujutsu Kaisen. Mais ce n'est pas tout. En plus de la version standard, l'éditeur français vient compléter sa collection Prestige. Comprenez par là qu'une édition collector est aussi de la partie. En plus d'un exemplaire du livre avec jaquette alternative réversible, vous y trouverez :

Une boule à cendre, version “dark” d'une boule à neige

Un porte-carte

Un t-shirt illustré avec Yuji, Megumi et Nobara

Une paire de chaussettes à l'effigie de vos protagonistes préférés

Un protège-livre

Un set de cartes exclusives

Le rendez-vous est fixé au 2 juillet 2026 pour la sortie du tome 30 de Jujutsu Kaisen. Cela dit, l'édition Prestige risque de partir très vite. Heureusement, vous pouvez déjà précommander votre exemplaire. Ainsi, vous aurez la garantie de l'avoir le jour J. Ne passez pas à côté de ce collector prisé.

© Ki-oon éditions.