Ça va envoyer toute la semaine sur Netflix. Le service de vidéo à la demande vous réserve de très gros films ainsi que les suites de séries que vous adorez déjà.

Cette semaine encore, vous allez zapper entre les plateformes de SVOD. Cela dit, Netflix sort le grand jeu face à Prime Video, HBO Max, Disney+ et ses autres concurrents. Le service au N rouge fait le plein du lundi au dimanche (ou plutôt au samedi pour être exacte) et ça pèse lourd du côté des films comme de celui des séries.

De gros films toute la semaine sur Netflix

Du très bon cinéma vous attend cette semaine sur Netflix. Plusieurs titres cultes seront à découvrir ou redécouvrir, comme Godzilla Minus One / Minus Color, version en noir et blanc qui offre un nouveau regard sur ce film oscarisé. Dans un autre genre, la plateforme continue dans l'ambiance judiciaire d'avril avec Peur primale, drame de Gregory Hoblit qui a valu un Golden Globes à Edward Norton. Si vous préférez les affaires de crime avec une touche historique, American Gangster est un monument du 7e art. Mais ce n'est là qu'un aperçu des nouveaux films Netflix qui arrivent :

15 AVRIL : Le Sens de la fête — film français événement de 2017 avec Jean-Pierre Bacri.

17 AVRIL : Les Chenapans — Godzilla Minus One / Minus Color Roommates Peur primale — thriller juridique suivant le procès d'un homme qui ne se souvient pas du crime dont il est accusé. Une histoire de gorilles avec David Attenborough — film documentaire qui suit un groupe de gorille depuis les années 1970.

18 AVRIL : American Gangster La Dégustatio n



Les nouvelles séries à venir du 13 au 19 avril 2026

Le programme est tout autant chargé pour les sérievores cette semaine. Netflix fait revenir un tas de titres marquants de son catalogue. Parmi les plus attendus, on retrouve Acharnés (Beef) pour une saison 2 dans laquelle Oscar Isaac succède à Steven Yeun à l'affiche pour une histoire inédite tout aussi tendue. On retiendra aussi la sortie du documentaire en plusieurs épisodes sur Ronaldinho, l'ailier gauche de légende devenu champion du monde en 2002 avec le Brésil. Enfin, dernière nouveauté qui mérité d'être relevée, l'arrivée de la saga Grand Line de l'anime One Piece. Et pour les autres séries, voici toutes les séries de Netflix cette semaine :

15 AVRIL : Faux Profil | saison 3 — en cherchant un amour cupide, une femme vit un cauchemar. Lidia fait sa loi | saison 3 — l'avocate italienne lutte toujours pour être reconnue tout en menant l'enquête. Million Dollar Secret | saison 2 — la chasse à l'homme qui valait 1 million se poursuit. One Piece | saga Grand Line — redécouvrez l'anime qui a inspiré la série live-action Netflix.

16 AVRIL : Acharnés | saison 2 — un couple de jeunes se trouve mêlé à la dispute du patron avec sa femme. Ronaldinho : Le seul et l'unique — série documentaire sur la star du foot brésilien.

17 AVRIL : Machos Alfa | saison 5 — les hommes cherchent encore leur place dans cette comédie espagnole.

