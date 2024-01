Vous adorez les kaijū et plus particulièrement Godzilla ? L'un des meilleurs films de 2023 a une annonce de folie à faire qui devrait plaire à bon nombre de spectateurs.

Godzilla est l'un des monstres sacrés du cinéma qui est né dans les années 50 au Japon, la terre des kaijū - ces grosses bêtes de taille XXL. Une créature gigantesque qui, dans sa forme originale, reflète les traumatismes de ce territoire vis-à-vis du nucléaire. Tantôt gentil, tantôt méchant, le lézard géant a depuis été réclamé par les États-Unis pour en faire une icone du divertissement. Avec tout ce que ça implique de ratés, le film de Roland Emmerich avec Jean Reno, et des réussites comme le long-métrage de Gareth Edwards en 2014 ou les récents épisodes où le reptile partage l'affiche avec Kong. Mais le Japon a remis les pendules à l'heure il y a quelques semaines.

Le film Godzilla Minus One est de retour en France

En fin d'année dernière, vous avez sûrement entendu parler de Godzilla Minus One. C'était l'une des grosses sorties événements au cinéma qui a bien failli ne jamais arriver jusqu'à chez nous. Le film de Takashi Yamazaki a été un véritable raz-de-marée qui a fait peu de déçus. Sur l'agrégateur de notes Rotten Tomatoes, il est à 98% pour la presse et les spectateurs. Même ressenti sur IMDb avec l'excellente moyenne de 8,4/10.

« Godzilla Minus One traite ses thématiques chafouines avec audace et justesse, dans un équilibre idéal avec le caractère spectaculaire de la saga » selon Mad Movies. « Godzilla Minus One est un reboot rafraîchissant, humaniste et nostalgique de la franchise. Il ramène le lézard atomique à ses origines d'après-guerre » estime Empire Magazine.

Un carton plein ou presque car le film a un sérieux défaut. Celui de n'avoir été diffusé que durant deux jours en France. Et peut-être pas partout qui plus est. Mais face à l'engouement et au succès, ça va changer d'ici quelques jours.

Suite à l'extraordinaire succès mondial, à l'engouement critique rencontré lors de ses premières projections et à la demande des fans, Piece of Magic Entertainment (POM), distributeur du film en France et dans plus de 40 territoires, a décidé de ressortir en France le film Godzilla Minus One du 17 au 31 janvier 2024. Via communiqué de presse.

Où voir ce blockbuster qui défie Hollywood ?

Les conditions pour voir Godzilla Minus One du 17 au 31 janvier 2024 n'ont pas été précisées. Néanmoins, il est possible que l'exclusivité avec les cinémas Pathé pour l'expérience 4DX continue, en plus d'une diffusion dans des salles plus classiques. Pour ce qui est de la 4DX, ce sont des sièges qui bougent en fonction de l'action à l'écran et qui envoie également de l'eau, du vent etc. Apparemment, les retours ont été excellents, mais pas au niveau du prix. Pour un tel visionnage, comptez bien plus que les 10-12 euros facturés en temps normal. Évidemment, ça varie, mais on est plus proche des 15 euros, voire plus, donc ça peut chiffrer très rapidement. Mais si c'est le seul moyen de le voir sur grand écran...

Après ce succès, quid d'une suite pour Godzilla Minus One ? Le réalisateur Takashi Yamazaki s'imagine bien produire un long-métrage supplémentaire, mais sous réserve qu'il soit suivi. Bon vu le carton, ça ne devrait pas être trop difficile, mais attendons de voir.