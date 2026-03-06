La plateforme de SVOD au N rouge va bientôt faire revenir une série à succès. Préparez-vous, un nouveau casting, et pas des moindres, se dévoile sur Netflix.

Qu'est-ce qui fait la réussite d'une série ? Avec tout ce que nous proposent les plateformes aujourd'hui, entre Netflix, Prime Video, Apple TV et consorts, il y a des exemples de toutes sortes. Mais pour la plateforme au N rouge, le conflit manié d'une main de maître entre inconnus est visiblement une recette qui fonctionne. Après avoir été récompensée aux Emmy Awards, un de ses séries les plus réputées va bientôt faire son retour. Le premier teaser vient de sortir, donnant à voir le nouveau casting.

Un premier aperçu prometteur pour le retour de cette série Netflix

Exit Steven Yeun et Ali Wong. Les protagonistes de la première saison des Acharnés (Beef) vont laisser leur place à d'autres personnalités de renom dans la suite. Avec un premier teaser, Netflix dévoile les nouveaux visages qui vont devoir se confronter malgré eux dans la saison 2. Attention, car il y a du beau monde. D'un côté, Oscar Isaac (Dune) et Carey Mulligan (Drive) incarnent un couple à la tête d'un country-club très uppé. De l'autre côté, nous retrouvons Charles Melton (Mon Étoile solaire) et Cailee Spaeny (Alien Romulus), qui eux sont employés dans le club.

Mais pour qui a vu la première saison des Acharnés, vous savez que ce double-portrait va vite virer au conflit. À l'occasion d'une soirée, une violente altercation éclate entre le couple de patrons. Les jeunes employés, témoins de la scène, s'y retrouvent mêlés sans le vouloir. Ils vont alors tout essayer pour calmer le jeu, mais le peuvent-ils vraiment ? Si la nouvelle saison est dans la droite lignée de la précédente, on peut s'attendre à des rebondissements inattendus sur Netflix en 2026.

Car oui, la suite d'Acharnés arrivera bientôt. Le retour de la série primée aux Emmys est d'ores et déjà daté pour le 16 avril 2026, en exclusivité sur Netflix.