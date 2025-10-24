Les fans ne l'entendent pas de cette oreille. Après l'état de liesse, un coup de tonnerre vient anéantir l'enthousiasme autour de One Piece. Netflix vient effectivement d'annoncer une arrivée événementielle qui aurait dû faire plaisir à tout le monde. Sauf que le diffuseur a pris une décision qui est loin de faire l'unanimité. Et non, cela ne concerne pas le parcellement de la sortie des épisodes, mais un sujet qui touche les fans de la première heure en plein cœur.

Une version HD de One Piece qui fait débat sur Netflix

À la grande surprise de tout le monde, Netlfix vient d'annoncer l'arrivée en novembre des premiers épisodes du manga d'Eiichiro Oda. Là où le service de straeming crée la surprise, c'est qu'il ne s'agit pas (encore) du remake The One Piece par WIT Studio, mais d'une version remastérisée de la saga East Blue. Celle-ci proposera des visuelles remis au goût du jour et un format plus actuel. Seulement, un autre changement a du mal à passer auprès des fans.

De fait, ils ont découvert que Netflix avait décidé de refaire le doublage de la saga East Blue pour cette version HD. Certaines voix seront bien de retour, à l'instar de l'iconique Stephane Excoffier qui reprend son rôle de Luffy. Pour autant, elles ont bien produit une nouvelle performance. D'autres, en revanche, ont évidemment cédé la place à de nouveaux comédiens et comédiennes. Or, cela sonne comme une trahison pour les fans de One Piece.

Dans un communiqué partagé sur X.com (ex-Twitter), le compte @ConanStory très concerné par les questions de doublage dans le monde de l'animation, exprime l'incompréhension générale. À ses yeux, « ce choix, inattendu, soulève des interrogations quant à la stratégie éditoriale de la plateforme ». Plus encore, il relève une « une mise à l'écart injustifiée du travail accompli par les comédiens historiques » de One Piece.

À l'heure où la protection du doublage fait grand bruit, notamment en raison du recours à l'intelligence artificielle dans le secteur, les spectateurs sont particulièrement attentifs au travail des comédiens. D'autant plus que le champ des anime a grandement participé à la reconnaissance du métier. Les fans sont, à ce titre, très attachés au travail de ces artisans des voix. La décision de Netflix de toucher à un monument comme One Piece laisse dubitatif. Maintenant, à chacun de se faire son avis. La première partie de la version remastérisée d'East Blue sortira le 15 novembre 2025.