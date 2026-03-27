HBO Max ne lâche rien et se confronte à la concurrence comme Netflix et Prime Video notamment. Alors qu'elle prépare du très lourd, avec l'arrivée de nouvelles séries événements notamment Harry Potter qui nous a partagé une première bande-annonce, la plateforme va enfin signer le retour d'un de ses plus gros succès dont on attend la nouvelle saison depuis longtemps. Il y aura également de nombreux films évidemment. Voici tout ce qui vous attend en avril 2026 sur HBO Max.

Tous les films HBO Max d'avril 2026

Les films sont plutôt nombreux ce mois-ci sur HBO Max, mais la plateforme mise surtout sur des valeurs sûres, des longs-métrages qui ont fait leur preuve pour la plupart. On peut par exemple noter Juré N°2 un film réalisé par Clint Eastwood dans lequel Nicholas Hoult incarne un homme, juré d'une affaire de meurtre dont il serait visiblement l'auteur. Vous pourrez aussi découvrir l'excellent La Rage au Ventre avec Jake Gyllenhaal et Rachel McAdams, un drame sur un champion de boxe qui perd absolument tout après le décès de sa femme. Le très bon Split rejoindra lui aussi le catalogue en fin de mois, un film porté par Anya Taylor Joy et surtout James McAvoy absolument remarquable en kidnappeur complètement fou qui lutte contre ses multiples personnalités.

1er avril NOUS TROIS OU RIEN LES ENSORCELEUSES

2 avril JURÉ N°2

3 avril PARIS A TOUT PRIX

4 avril EMMA

9 avril LA RAGE AU VENTRE

10 avril THE MATADOR – MÊME LES TUEURS ONT BESOIN D'AMIS SPLICE

11 avril 40 ANS, TOUJOURS PUCEAU

15 avril UN SAC DE BILLES

17 avril LAST NIGHT NOUS ÉTIONS SOLDATS MARIE STUART, REINE D'ECOSSE

23 avril SPLIT

24 avril THE IMPOSSIBLE BOSTON STREETS

25 avril DU SANG ET DES LARMES

30 avril DECISION TO LEAVE MADEMOISELLE



Toutes les séries d'avril 2026

Côté série HBO Max propose quelques programmes dont des nouveautés comme Half Man, une série sur deux frères dont la relation est plus que chaotique, ou encore Les Saisons, une série française qui mélange drame et romance et nous parle de triangle amoureux. Mais l'évènement incontournable de HBO Max en avril 2026 c'est assurément le grand retour d'Euphoria. La saison 3 arrive enfin après des années d'attente, et nous transportera plusieurs années après les évènements de la seconde. Zendaya, Hunter Schaffer ou encore Sydney Sweeney, toutes devenues des hyper stars, reprennent leur rôle pour une saison que l'on nous promet déjà très différente des précédentes, mais aussi plus impactante que jamais. Il va falloir attendre encore un tout petit peu tout de même puisque la saison 3 d'Euphoria ne débutera que le 13 avril prochain sur HBO Max.