HBO Max fait le plein de nouveautés avec une tonne de films, mais surtout le grand retour d'une des meilleures séries de la plateforme. Une série évènement extrêmement appréciée que l'on attendait plus.
HBO Max ne lâche rien et se confronte à la concurrence comme Netflix et Prime Video notamment. Alors qu'elle prépare du très lourd, avec l'arrivée de nouvelles séries événements notamment Harry Potter qui nous a partagé une première bande-annonce, la plateforme va enfin signer le retour d'un de ses plus gros succès dont on attend la nouvelle saison depuis longtemps. Il y aura également de nombreux films évidemment. Voici tout ce qui vous attend en avril 2026 sur HBO Max.
Tous les films HBO Max d'avril 2026
Les films sont plutôt nombreux ce mois-ci sur HBO Max, mais la plateforme mise surtout sur des valeurs sûres, des longs-métrages qui ont fait leur preuve pour la plupart. On peut par exemple noter Juré N°2 un film réalisé par Clint Eastwood dans lequel Nicholas Hoult incarne un homme, juré d'une affaire de meurtre dont il serait visiblement l'auteur. Vous pourrez aussi découvrir l'excellent La Rage au Ventre avec Jake Gyllenhaal et Rachel McAdams, un drame sur un champion de boxe qui perd absolument tout après le décès de sa femme. Le très bon Split rejoindra lui aussi le catalogue en fin de mois, un film porté par Anya Taylor Joy et surtout James McAvoy absolument remarquable en kidnappeur complètement fou qui lutte contre ses multiples personnalités.
- 1er avril
- NOUS TROIS OU RIEN
- LES ENSORCELEUSES
- 2 avril
- JURÉ N°2
- 3 avril
- PARIS A TOUT PRIX
- 4 avril
- EMMA
- 9 avril
- LA RAGE AU VENTRE
- 10 avril
- THE MATADOR – MÊME LES TUEURS ONT BESOIN D'AMIS
- SPLICE
- 11 avril
- 40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
- 15 avril
- UN SAC DE BILLES
- 17 avril
- LAST NIGHT
- NOUS ÉTIONS SOLDATS
- MARIE STUART, REINE D'ECOSSE
- 23 avril
- SPLIT
- 24 avril
- THE IMPOSSIBLE
- BOSTON STREETS
- 25 avril
- DU SANG ET DES LARMES
- 30 avril
- DECISION TO LEAVE
- MADEMOISELLE
Toutes les séries d'avril 2026
Côté série HBO Max propose quelques programmes dont des nouveautés comme Half Man, une série sur deux frères dont la relation est plus que chaotique, ou encore Les Saisons, une série française qui mélange drame et romance et nous parle de triangle amoureux. Mais l'évènement incontournable de HBO Max en avril 2026 c'est assurément le grand retour d'Euphoria. La saison 3 arrive enfin après des années d'attente, et nous transportera plusieurs années après les évènements de la seconde. Zendaya, Hunter Schaffer ou encore Sydney Sweeney, toutes devenues des hyper stars, reprennent leur rôle pour une saison que l'on nous promet déjà très différente des précédentes, mais aussi plus impactante que jamais. Il va falloir attendre encore un tout petit peu tout de même puisque la saison 3 d'Euphoria ne débutera que le 13 avril prochain sur HBO Max.
- 1er avril
- PASSIONNÉMENT – Saisons 1 à 3 – Série
- 3 avril
- DREAM STAGE – Saison 1 – Série
- 9 avril
- 4 BLOCKS – Saisons 1 à 3 – Série
- 13 avril
- EUPHORIA – Saison 3 – Série
- 15 avril
- THE DARK WIZARD – Saison 1 – Série documentaire
- 16 avril
- THEN YOU RUN – Saison 1 – Série
- 17 avril
- RAMY YOUSSEF: IN LOVE – Stand-up
- 22 avril
- COLOCS DE POIDS – Saison 1 – Divertissement
- LES SAISONS – Saison 1 – Série
- 24 avril
- HALF MAN – Saison 1 – Série
- GHOST ADVENTURES – Saisons 29 et 30 – Divertissement
- 29 avril
- MAXIMA – Saison 2 – Série