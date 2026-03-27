Netflix fait le plein de nouveautés en avril 2026 et prépare le retour de nombreuses séries adorées, avec quelques gros films dans la foulée. Là encore, il y aura de quoi faire et surtout, il y en aura pour tous les goûts.

Après un mois de mars plutôt chargé, Netflix rempile avec une tonne de nouveautés en avril 2026 pour tenir tête à Prime Video ou encore Disney+. Au menu des festivités dans les prochaines semaines, vous pouvez vous attendre à retrouver des séries marquantes de la plateforme comme Acharnés, ou encore Stranger Things qui va fêter l'arrivée de son tout premier spin-off. Ce sera aussi l'occasion de découvrir de gros films comme Apex, l'une des sorties majeures du mois. Voici en détail tout ce qui vous attend.

Tous les films Netflix d'avril 2026

Les films seront nombreux et variés sur Netflix le mois prochain et il y en aura pour tous les goûts. La France sera représentée par deux nouveautés dès le 1er avril avec Un Ours dans le Jura, une comédie récompensée aux Césars, ainsi que Maison de retraite 2 avec Kev Adams notamment. Le 7 avril, c'est un grand classique qui rejoint le catalogue : Apollo 13, qui traite de la mission spatiale du même nom. Un film dramatique avec une belle brochette d'acteurs dont Tom Hanks, Bill Paxton, Ed Harris et Kevin Bacon entre autres. On peut également mentionner l'arrivée de l'excellent Godzilla Minus One et sa version Minus Color. Un film catastrophe japonais qui a cartonné, une vraie leçon de cinéma du genre. Enfin, Apex sera quant à lui dispo dès le 24 avril sur Netflix, le film événement du mois nous fait suivre Charlize Theron dans le rôle d'une femme traquée en pleine nature par un homme complètement fou.

1er avril Mange, prie, aboie Un ours dans le Jura Maison de retraite 2

4 avril Je verrai toujours vos visages Les parapluies de Cherbourg

7 avril Apollo 13

9 avril Clueless

10 avril Nature Prédatrice

15 avril Le sens de la fête

17 avril Roommates Godzilla Minus One / Minus Color Peur primale Les Chenapans

18 avril La Dégustation American Gangster

19 avril Fight Club

21 avril L'Arnaque En cloque, mode d'emploi

24 avril Apex

30 avril La fine fleur The Hunt



Toutes les séries d'avril 2026

Avec ses séries, Netflix fait là aussi dans la diversité, mais mise beaucoup sur ses programmes déjà bien installés. On retrouve ainsi la saison 3 de XO Kitty, une série drama-teenage qui cartonne. Acharnés revient également avec une saison 2 qui promet d'être décapante et surtout un vrai casting de stars avec en tête d'affiche Cailee Spaeny (Alien Romulus), Oscar Isaac (Star Wars), Charles Melton (Riverdale) et Carey Mulligan (Drive). Enfin, l'autre série Netflix qui va créer l'événement ce mois-ci est sans aucun doute le spin-off de Stranger Things. Avec Stranger Things Chroniques de 1985, on explorera sous forme d'animé, les événements qui se sont passés entre la saison 2 et 3 de la série principale. L'occasion de retrouver toute la bande et de découvrir de nouvelles créatures notamment.

1er avril Histoires d'amour et d'autisme - Saison 4 (TV Réalité) Dorohedodo - Saison 2 (Anime)

2 avril XO, Kitty - Saison 3 The Rampart of Ice Les Bad Guys - Saison 2

3 avril La Traque dans le sang - Saison 2 Les Clans de la coke - Saison 2

8 avril Trust Me : Le faux prophète (Docu)

9 avril Bandi Big Mistakes

11 avril Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov ( Événement en direct)

15 avril Million Dollar Secret - Saison 2 Faux Profil - Saison 3 Lidia fait sa loi - Saison 3 One Piece Grand Line (Anime)

16 avril Ronaldinho : Le seul et l'unique (Docu) Acharnés - Saison 2

17 avril Machos Alfa - Saison 5 Une histoire de gorilles avec David Attenborough (Docu)

21 avril Unchosen L'Envers du sport : Coups de feu à Hawthorne Hill (Docu)

23 avril Recalé Stranger Things Chroniques de 1985 La Meneuse - Saison 2

29 avril Dorohedodo - Saison 2 Partie 2 (Anime)

30 avril Man on Fire



Source : Netflix