Après avoir découvert les sorties confirmées de mai 2025 sur Netflix, Prime Video et Disney+, on reprend notre tour habituel hebdomadaire des nouveautés pour les prochains jours. Cette semaine, la firme au N rouge va tenter de vous faire oublier l'augmentation des prix des abonnements en France avec d'énormes exclusivités qui devraient rencontrer un certain succès dès leur mise en ligne. Avis aux amateurs de tueurs en série ou encore de longs-métrages d'action qui tabassent fort avec la future oeuvre du réalisateur de The Raid !

Tous les films Netflix du 21 au 27 avril 2025

C'est la mauvaise nouvelle de ce mois d'avril 2025, l'énième hausse tarifaire des abonnements Netflix qui oscillent désormais entre 7,99€ et 21,99€ par mois. La firme au N rouge préfère ainsi miser sur un revenu moyen par abonné plus élevé, quitte à perdre des clients. Mais la plateforme de streaming vidéo compte aussi sur ses contenus pour faire la différence. Dans les sorties de la semaine du 21 au 27 avril 2025, il y aura notamment Ravage. Le nouveau film d'action de Gareth Evans (The Raid) avec Tom Hardy dans le rôle principal. Il incarne un inspecteur meurtri qui va s'introduire dans le monde du crime organisé pour le sauver le fils d'un politicien, et démanteler le réseau de l'intérieur.

Alors que certains jouent peut-être à Indiana Jones et le Cercle Ancien PS5, l'avant-dernière aventure de l'archéologue, Indiana Jones 4 : Le Royaume du crâne de cristal, sera disponible le 25 avril 2025 sur Netflix. En même temps que Ravage et deux autres gros films, Seul au Monde avec Tom Hanks et The Truman Show avec Jim Carrey.

21/04 Pangolins Chemins de Vie - film documentaire

23/04 Bullet Train Explosion - reboot du thriller culte Super Express 109 par le réalisateur Shinji Higuchi (Shin Godzilla)

25/04 Ravage - thriller brutal avec Tom Hardy réalisé par Gareth Evans (The Raid) Seul au monde Indiana Jones 4 The Truman Show

26/04 Alvin et les Chimpunks 1 à 4 La belle étincelle



Toutes les séries du 21 au 27 avril 2025

La seconde énorme exclusivité Netflix du 21 au 27 avril 2025, c'est la saison 5 de YOU. « Dans cette cinquième et dernière saison, Joe Goldberg retourne à New York pour y couler des jours heureux… jusqu'à ce que son bonheur soit menacé par les fantômes de son passé et ses propres désirs obscurs ». Le tueur Joe Goldberg (Penn Badgley) va t-il définitivement s'en sortir ou payer d'une manière ou d'une autre tout le mal qu'il a pu faire ? Vous aurez la réponse avec cet ultime saison.

Pour les sportifs qui tapent la balle jaune, une série documentaire sur Carlos Alcaraz, le plus jeune numéro un de l'histoire du tennis, arrive le 23 avril 2025 sur Netflix. Ce reportage suit le tennisman durant sa saison 2024 pour un voyage unique « à travers ses yeux ».

23/04 Carlos Alcaraz A Mi Manera - série documentaire sur le joueur de tennis

24/04 YOU - saison 5 finale



Source : Netflix France.