Avant la rentrée en septembre, tant Netflix que Prime Video, Crunchyroll ou encore Max ont prévu de nous gâter pour ce mois propice aux vacances. Tel est notamment le cas en cette 32ème semaine de l'année sur la plateforme de streaming au N rouge. Voyons voir ce qu'elle nous prépare du côté des films, et surtout des séries, du 5 au 11 août.

Les films Netflix de la semaine du 5 au 11 août, avec un joli programme

Après la semaine dernière marquée notamment par la Snyder's Cut en deux parties du controversé Rebel Moon, Netflix se montre plus sage cette semaine au niveau des sorties films. Certains valent cependant le coup d'œil. La semaine films sur la plateforme commence le 7 août avec Mon Bébé, la suite de LOL par Lisa Azuelos, 10 ans plus tard, avec de nouvelles problématiques alors que la famille a forcément bien grandi. Le 8 août, on enchaîne avec Kingsman: Le Cercle d'or, la suite de la comédie très Brittish réalisée par Matthew Vaughn (Kick-Ass).

Le 9 août, ce sont trois nouveaux films qui débarquent sur Netflix : Missions Croisées, un film d'espionnage coréen tout nouveau ; Caractères de chiens, un documentaire centrée sur le meilleur ami de l'Homme et leur monde merveilleux réalisé par And Mitchell et Haseen Dillruba : Beauté Envoûtante 2, un thriller romantique indien vraiment pas commun.

7/08 Mon Bébé - la suite du film LOL, 10 ans plus tard

8/08 Kingsman : Le Cercle d'or - la suite de la comédie du réalisateur de Kick-Ass

9/08 Missions Croisées - film d'espionnage coréen Caractères de chiens - un documentaire sur le monde merveilleux de nos amis canins

Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2 - la suite de Beauté Envoûtante 1, un film thriller romantique indien

Les séries de la semaine du 5 au 11 août, avec un final en apothéoses

Si les sorties films de la semaine sont plus sages sur Netflix, c'est cependant pour mieux laisser la place à ses séries à venir, et surtout à l'ultime saison de l'une de ses meilleures productions. Umbrella Academy va en effet fermer son parapluie le 8 août après 4 saisons de bons et loyaux services à travers l'espace et le temps. Le 6 août, les amateurs de téléréalité auront également droit à The Influencer, centrée sur le monde de l'influence en Corée. Le lendemain, une autre téléréalité, qui met cette fois en avant la version britannique du show qui a révélé (bon gré mal gré ?) Nabilla : Love is Blind: Royaume-Uni.