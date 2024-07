Nous arrivons déjà à la moitié de l’été. Alors que le mois d’août pointe le bout de son nez, les plateformes SVOD ne lâchent pas la période estivale et continuent de garnir leurs catalogues. Netflix, comme Prime Video, Max, et Disney+, ajoutent plusieurs films dont le retour d’une des plus grosses sorties de l’année, et ça divise déjà énormément.

Les films Netflix de la semaine du 29 juillet au 4 aout 2024

Ça avait déjà fait beaucoup de bruit l’année dernière, et ça fait encore beaucoup parler, Rebel Moon revient, qu’on le veuille ou non. Le plus gros film de l’année, ici divisé en deux parties, est de retour avec sa fameuse Snyder’s Cut. Comme pour Justice League, le réalisateur avait visiblement pieds et mains liés par Netflix (toute ressemblance avec un coup de com serait purement fortuite évidemment).

Heureusement, l’homme aurait été intransigeant lors de ses négociations avec le géant de la SVOD et aurait fait plier Netflix pour obtenir une version longue, non censurée et 100% Snyder de sa saga. Ce n’est pas un pitch mais bel et bien l’histoire autour de Rebel Moon qui nous a été vendue. Reste à voir si une mythologie suffira à sauver la franchise du naufrage, parce que la première fois que l’on a vu les films, ils se sont fait tous deux déchirer par les critiques et la grande majorité des spectateurs.

Dans le doute, si Rebel Moon ne vous parle pas, vous pourrez retrouver l’impressionnant et éprouvant film de guerre 1917 ou encore du fun avec un nouveau film Bob l’Éponge. Il y en aura pour tout le monde cette semaine sur Netflix.

29/07 Momo - une comédie avec Cristian Clavier et Catherine Frot

1/08 1917 - le film de guerre qui donne l'illusion d'être un long-plan séquence Larguées La Frontière des Ombres - un long-métrage d'espionnage en provenance d'Indonésie

2/08 Rebel Moon Partie 1 : Director's Cut - le Star Wars de Zack Snyder avec encore plus de ralentis Rebel Moon Partie 2 : Director's Cut - la suite. S.O.S Bikini Bottom : Une Mission pour Sandy Écureuil



La série de la semaine du 29 juillet au 4 aout 2024

Côté séries, elles sont peut-être moins nombreuses, mais elles ne sont pas moins intéressantes. On aura notamment le droit à une série policière teenage avec Meurtre Mode d’Emploi, sorte de Veronica Mars avec Emma Myers, la star révélée avec Mercredi. À cette nouvelle série s’ajoute une légende, Mad Men. L’intégrale de cette série culte débarque d’un bloc sur Netflix en août, parfait pour revoir tout depuis le départ ou au contraire découvrir cette excellente série. Elle nous plonge dans les années 60 avec une authenticité rare pour nous faire suivre la vie de plusieurs personnages riches durant une période importante pour l'Amérique.