Le jeu de société Loups-Garous détient une place spéciale dans le cœur de nombreux adeptes des jeux de rôle et de stratégie. Réunissant amis et famille autour de mystères et de débats animés, ce jeu teste la capacité de persuasion et la logique des joueurs, les plongeant dans un univers médiéval fantastique où villageois et loups-garous luttent pour leur survie. Le gros point positif et ce qui a fait le succès de ce jeu, c'est qu'il est entièrement jouable avec les « moyens du bord», sans forcément avoir besoin d'acheter des cartes. En fait, il suffit généralement de quelques crayons et de bouts de papier, et le tour est joué. De quoi donner des idées à Netflix pour une adaptation. Et justement, en a pu en avoir un aperçu, et ça déjà divise très fortement...

Un premier aperçu Made in Netflix de Loups-Garous

Loups-Garous est un jeu pour tous. C'est dans cet esprit que Netflix va sortir une adaptation en film, qui, il faut bien l'admettre, est assez audacieuse. Dirigé par François Uzan, connu pour son travail sur les gros succès Lupin et Family Business, le film promet d'incorporer l'esprit d'aventure et de mystère qui va bien. Pour ne rien rater, ce projet d'envergure affiche un casting de renom avec des acteurs comme Franck Dubosc, Jean Reno, Suzanne Clément, Jonathan Lambert et Grégory Fitoussi.

Bref, sur le papier, il y a de quoi faire un Jumanji à la française de qualité. D'autant que des acteurs comme Jean Reno ont une belle renommée internationale et sont généralement très appréciés. Pour beaucoup d'Américains par exemple, l'acteur restera toujours un peu le tueur à gages Léon. Mais ça ne suffit pas... Il y a peu, le public a donc pu découvrir le tout premier trailer et forcément, ça a beaucoup divisé dans certains choix du casting, avec quelques appréhensions à la clé.

Une bande annonce sous le feu des critiques

Pour le casting notamment, beaucoup s'inquiètent de la présence de Franck Dubosc ; bien qu'il soit un bon acteur de comédie, il a du mal à faire l'unanimité (c'est le cas de le dire) pour un film qui devrait normalement être une aventure pleine de mystères. Certains craignent un univers tourné en dérision et un simple pastiche de Jumanji à la sauce française.

D'autres, comme on peut le voir dans le commentaire ci-dessus, craignent de voir dans ce film le côté comédie à la française un peu trop présent, au lieu de s'attarder sur ce qui fait le charme du jeu de rôle en lui-même, à savoir le mystère et la peur de l'autre. Mais aussi... la mort ! Qui est pourtant normalement omniprésente. Des critiques sont d'ailleurs très pessimistes avec des commentaires qui veulent tout dire :

Ca sent bon la navet par ici ! Commentaire YouTube parmi tant d'autres.

Sur les réseaux sociaux ce n'est pas forcément mieux. Sur X c'est un peu la même limonade :

Mais attention aussi, dans le lot, beaucoup ont aussi une argumentation assez intelligente sur le sujet, expliquant que le film pourrait, après tout, être un bon film familial, sans plus de prétention que cela. Bref, les paris sont lancés. Le long métrage est prévu pour octobre 2024, on verra à ce moment-là...