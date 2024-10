Les choses sérieuses ont déjà commencé pour les nouveautés Netflix d'octobre 2024. En effet, depuis la semaine dernière, les abonnés ont accès au carton interplanétaire Everything Everywhere All at Once. Un OVNI à voir si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a également eu La Plateforme 2 qui, sans surprise, est actuellement à la première place du top 10 des films les plus regardés en ce moment. Dans les séries, le manga culte Ranma 1/2 s'est relancé avec une nouvelle série d'animation dont les épisodes sont disponibles au compte-gouttes. Découvrez maintenant les ajouts de la semaine 41.

Tous les films Netflix de la semaine du 7 au 13 octobre 2024

Quoi de neuf au rayon des films Netflix pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024 ? Si vous trépignez d'impatience de visionner la saison 2 de Mercredi, deux longs-métrages vont peut-être vous permettre d'attendre. Dès demain, mardi 8 octobre, vous pourrez vous replonger dans l'univers de la Famille Addams avec les deux réalisations de Barry Sonnenfeld (Men in Black). Mais n'espérez pas y retrouver Jenna Ortega, ni même le reste du casting de la série Netflix, car à l'époque, la jeune Mercredi était incarnée avec brio par Christina Ricci. L'une des actrices les plus appréciées d'Hollywood qui a d'ailleurs un rôle dans la nouvelle adaptation.

Après la série Monstres : L'histoire de Lyle et Erik Menendez, Netflix propose dès aujourd'hui un documentaire sur ces deux meurtriers qui ont réellement existé. Il y aura aussi le nouveau K-Drama Soulèvement avec notamment Jung Sung-il (The Glory) au casting.

07/10 Les Frères Menendez - docu

8/10 La Famille Addams Les Valeurs de la Famille Addams

10/10 Le gendre de ma vie

11/10 Soulèvement

13/10 Julie (en 12 chapitres)



Toutes les séries de la semaine du 7 au 13 octobre 2024

Les sorties de la semaine Netflix intègrent deux séries hyper attendues dont Outer Banks saison 4. Après leurs folles aventures pour mettre la main sur un trésor capable de changer leur vie respective, les Pogues sont de retour à une vie plus tranquille et ouvrent un magasin de pêche. Mais évidemment, ce changement risque de ne pas durer très longtemps.

L'autre série évènement Netflix du 7 au 13 octobre 2024, c'est le show d'animation Tomb Raider : La Légende de Lara Croft. « L'aventurière intrépide Lara Croft se retrouve plongée dans une poursuite autour du monde et doit faire face aux traumatismes de son passé tout en élucidant un mystère ancien ». Un projet inédit qui se déroule après la dernière trilogie de jeux.

9/10 Cinq majeur - sport

10/10 Outer Banks - Saison 4 Tomb Raider : La Légende de Lara Croft



Source : Netflix France.