Ça y est, on entame le mois d’octobre et toutes les plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Max et Apple TV+ ont tous des films et séries à ajouter à leur catalogue.

Netflix en l'occurrence, démarre avec quelques nouveautés intéressantes, dont une sortie événement particulièrement attendue.

Tous les films Netflix de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024

En ce début d'octobre 2024, c’est bien un film événement qui devrait faire parler sur Netflix. Un long-métrage qui fait suite à un premier film qui avait déjà fait couler beaucoup d’encre à l’époque à sa sortie. On parle ici de La Plateforme 2, film difficile à classer, mêlant horreur et science-fiction (d’une certaine manière). On atterrit une nouvelle fois en dans cette prison où chaque cellule est empilée les unes sur les autres et où le seul moyen de se nourrir est une plateforme qui parcourt chaque étage de haut en bas avec un buffet gigantesque.

À l’époque, le premier film avait grandement fait parler, mais le concept semblait avoir ses limites. Mais visiblement, il y a encore des choses à dire et à découvrir.

Outre cette sortie, événement, un autre très gros film fait son entrée, l’excellent Everything Everywhere All at Once avec Michele Yeoh. Un film visuellement épatant et à la mise en scène sous acide décapante. Ce n’est pas pour rien qu’il a grandement été félicité à sa sortie. Pensez à y jeter un œil.

Toutes les séries de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024

En termes de série, la semaine sera un peu plus légère sur Netflix. Les très grosses sorties comme Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, la nouvelle série Gundam ou encore la saison 2 de Hellbound, n’arriveront que plus tard dans le mois. Mais cette semaine marquera le retour de plusieurs programmes très appréciés comme Heartstopper qui rempile pour une troisième saison, attendue depuis un petit moment, ou encore The Rookie qui verra débarquer sa saison 4 et 5 en même temps. Les amoureux de Love is Blind seront également ravis de voir débarquer une nouvelle saison pour leur émission de télé réalité favorite. Pas de sorties majeures donc, mais pas mal de petites choses mine de rien.