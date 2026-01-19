La semaine va être chargée pour les abonnés Netflix. La plateforme de SVOD a prévu un beau programme plein de nouveaux films pour vous et même une série inédite.

Une nouvelle semaine commence. C'est par conséquent le moment de faire le point sur ce que nous réservent les service de streaming par abonnement. Prime Video, Disney+, Apple TV+, HBO Max... il y a du choix. Mais Netflix pourrait bien sortir son épingle du jeu. La plateforme au N rouge a surtout misé sur une très belle sélection de films, même si elle n'exclut pas les sérievores avec une nouvelle série à découvrir. On vous présente le programme.

Les nouveaux films Netflix de la semaine

La semaine va être assez exceptionnelle pour les cinéphiles. Netflix ajoute à son catalogue plusieurs classiques qu'on ne présente plus : Inglorious Basterds, une plongée tragicomique dans la Seconde Guerre mondiale en France signée Quentin Tarantino, et La Ligne verte, un récit poignant sur la vie prison d'un condamné à mort qui change la vie de son geôlier. Deux co-productions françaises récentes et co-produites mériteront aussi votre attention, à commencer par La Vie scolaire. Vous y suivrez l'arrivée d'une nouvelle CPE dans un collège de ZEP, entre drame familial et situations comiques qui surviennent souvent malgré les élèves. Ensuite, vous retrouverez le film événement de 2024, L'Amour ouf, film de Gilles Lellouche d'une sincérité rare sur la relation d'un jeune couple qui se retrouve après 10 ans de prison. Mais ce n'est pas tout ce qui vous attend, voici tous les films à venir :

19 JANVIER : Inglorious Basterds — film de guerre de Quentin Tarantino avec Brad Pitt. La Ligne verte — adaptation culte du roman de Stephen King avec Tom Hanks. La Vie scolaire — comédie dramatique sur le quotidien d'un collège de banlieue.

21 JANVIER : Kidnapped : Elizabeth Smart — film documentaire sur la disparition d'une adolescente de 14 ans en 2002.

22 JANVIER : Kaguya, princesse cosmique — film d'animation sur une chanteuse qui a fui la Lune.

23 JANVIER : L’Amour Ouf — drame qui a fait sensation en 2024, avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. La Panthère rose — comédie policière sur le meurtre d'un entraîneur de foot. La Panthère rose 2 — nouvelle enquête de Jacques Clouseau sur un vol d'objets de valeur cette fois.



Les séries qui sortent du 19 au 25 janvier 2026

Côté série, Netflix a également une nouveauté à vous présenter durant la semaine. Il s'agit de Rêve de glace, ou Finding Her Edge en version originale. Cette adaptation du roman de Jennifer Iacopelli promet d'en émouvoir plus d'un. Vous suivrez la rencontre entre deux patineurs aux objectifs au départ bien distincts. Cependant, les sentiments promettent de se mêler à cette aventure artistique et sportive. Notez bien la date, car ça arrive très bientôt sur la plateforme de SVOD :

22 JANVIER : Rêve de glace — un ancien patineur retour sur la glace avec une nouvelle partenaire.

