Apple TV+ a enfin officiellement annoncé toutes les nouveautés à venir en janvier 2026, qui comptent plusieurs énormes séries au programme de la plateforme à la Pomme.

De ce qu'on connaît du programme d'Apple TV+ pour 2026, c'est que cette nouvelle année se placera en grande partie sous le signe des séries. C'est en tout ce que l'on peut constater de manière plus immédiate avec son programme de janvier 2026, qui s'adresse en effet exclusivement aux amateurs de séries, au détriment des cinéphiles, qui n'ont officiellement rien à se mettre sous la dent. Voyons tout cela plus en détail.

Toutes les nouvelles séries Apple TV+ de janvier 2026

Apple TV+ l'a confirmé officiellement : pas de nouveaux films à se mettre sous la dent en janvier 2026. La plateforme à la Pomme a en effet choisi de donner plus de poids à ses séries originales, qui sont donc la seule composante à recevoir des nouveautés ce mois-ci. De plus, le programme de ce début de la nouvelle année semble miser sur la qualité plus que la quantité, puisqu'il est question de cinq nouveautés en tout et pour tout au fil de janvier 2026.

Plusieurs productions phares d'Apple TV+ reviennent donc de nouveaux arcs narratifs et des enjeux renouvelés. Téhéran ouvre le bal le 9 janvier avec une saison 3 centrée sur de nouvelles opérations d’espionnage, toujours portée par une tension constante et une menace qui évolue à chaque épisode, avec en prime Hugh Laurie (Dr House) au casting. Hijack, toujours avec le charismatique Idris Elba dans le rôle principal reprend ensuite les commandes le 14 janvier avec une seconde saison qui va cette fois le charger de gérer une prise d'otage dans le métro berlinois.

Les Gouttes de Dieu poursuit quant à elle le 21 janvier son exploration sensible du monde du vin avec une saison 2 qui mise autant sur l’émotion que sur la compétition. Shrinking revient également sur Apple TV+ le 28 janvier pour une troisième saison attendue, toujours ancrée dans son mélange de comédie et de drame autour d’un thérapeute débordé qui tente de remettre de l’ordre dans sa vie. Enfin, Yo Gabba GabbaLand offre dans une seconde saison débutant le 30 janvier une nouvelle escapade musicale et colorée pour les plus jeunes, avec des épisodes conçus pour initier les enfants à la danse, au rythme et à la créativité.

Apple TV+ régale ainsi tous les publics : les amateurs d’espionnage, les fans de suspense, les passionnés de récits émotionnels, les adeptes de comédies humaines et les familles à la recherche d’un programme bienveillant pour les enfants (mais pas que).

9 JANVIER : Téhéran - saison 3

14 JANVIER : Hijack - saison 2

21 JANVIER : Les Gouttes de Dieu - saison 2

28 JANVIER : Shrinking - saison 3

30 JANVIER : Yo Gabba GabbaLand! - saison 2



