Alors que Netflix a déjà dévoilé ses sorties de mai 2025, il ne faut pas oublier que le mois d'avril n'est pas encore terminé. La plateforme a encore quelques cartouches à jouer, notamment avec sa série d'animation très attendue consacrée à notre héros national : Astérix. Tout un programme.

Un village d'irréductibles sur Netflix

Les célèbres Gaulois d'Uderzo et Goscinny s’apprêtent à faire leur grand retour. À partir d'aujourd'hui, 30 avril, , Netflix propose "Le Combat des chefs", une toute nouvelle minisérie animée en 3D, adaptée du septième album de la saga Astérix. À la tête du projet, on retrouve Alain Chabat, qui connaît bien l'univers. Après avoir incarné Jules César dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002, l'acteur français revient cette fois comme scénariste et coréalisateur, aux côtés de Fabrice Joubert.

Cette minisérie Netflix propose cinq épisodes d’environ trente minutes chacun. L’histoire reprend la trame du célèbre album publié en 1966, tout en l’enrichissant de nouveaux éléments. Ainsi, Alain Chabat et Fabrice Joubert ne se contentent pas d’une adaptation fidèle. Ils saisissent l’occasion pour explorer certains moments mythiques à peine esquissés dans les bandes dessinées. Le premier épisode de la série Netflix, par exemple, s’intéressera à la naissance de l’amitié entre Astérix et Obélix. Et il reviendra sur l'accident légendaire d'Obélix tombé dans la potion magique durant son enfance. Un choix qui ravira sans doute les fans de longue date, avides de découvrir ces scènes rêvées mais jamais pleinement racontées.

Un casting vocal prestigieux

Côté voix, Netflix a réuni un casting français de renom pour incarner les personnages emblématiques. Alain Chabat prête sa voix à Astérix, Gilles Lellouche double Obélix, tandis que Laurent Lafitte reprend le rôle de Jules César. Thierry Lhermitte campe Panoramix, Géraldine Nakache prête sa voix à Bonemine, et Anaïs Demoustier rejoint également l'aventure. Un choix artistique qui témoigne de l’importance donnée au projet, et qui promet un ton à la fois respectueux de l’œuvre originale et accessible à un nouveau public.

Avec Le Combat des chefs, Netflix confirme son ambition de proposer des contenus familiaux à fort impact, tout en respectant l’héritage des œuvres cultes. L’univers d'Astérix, mélange d’humour, d’aventures et de satire historique, semble parfaitement taillé pour le format de la série animée moderne.

Source : Netflix