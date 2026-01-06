Ça y est, nous y sommes. L'année 2026 a débuté et les plateformes de SVOD n'ont pas attendu pour vous livrer du lourd. Que ce soit Netflix, Disney+ ou encore HBO Max, le programme va être conséquent. Cette dernière mise d'ailleurs des programmes qui ont déjà fait leur preuve pour vous offrir un mois de janvier remarquable. Que vous soyez plutôt cinéphile ou sérievore, vous trouverez votre bonheur.

Tous les nouveaux films de janvier 2026

Du grand cinéma s'invite sur HBO Max en janvier 2026. Vous enchaînerez les séances cultes tout au long du mois, avec un petit coup de projecteur plus significatif sur deux personnalités. D'abord, l'acteur Brad Pitt est à l'honneur dans deux films marquants de sa carrière : Fury, dans lequel il commande une division de blindés en pleine Second Guerre mondiale, et Fight Club, dans lequel il incarne Tyler Durden, une sorte de gourou d'une organisation d'hommes qui va venir secouer la vie de Jack, interprété par Edward Norton. L'autre personnalité mise en lumière n'est autre que le réalisateur de ce dernier film, David Fincher, dont la filmographie s'étend également dans le catalogue avec Gone Girl, un thriller incontournable.

1 er JANVIER : Django Unchained — western de Quentin Tarantino.

2 JANVIER : Saw 1 à 5 — saga de thrillers horrifiques.

7 JANVIER : Trap — thriller de M. Night Shyamalan sur un père pris au piège par la police.

9 JANVIER : À bout portant — film policier avec Gilles Lellouche et Roschdy Zem.

10 JANVIER : Fury — film de guerre durant la Seconde Guerre mondiale avec Brad Pitt.

16 JANVIER : Gone Girl — thriller policier de David Fincher sur la disparition d'une épouse.

17 JANVIER Assassin's Creed — Michael Fassbender rejoint le crédo pour une plongée dans l'Espagne du XV e siècle.

23 JANVIER : Jeanne d'arc — drame historique.

24 JANVIER : Fight Club — thriller culte sur un club masculin de combat dont on ne doit pas parler.

30 JANVIER : White House Down — film d'action avec Channing Tatum et Jamie Foxx.



Quelles sont les nouvelles séries du mois sur HBO Max ?

Côté séries, plusieurs titres phénomènes font leur retour en janvier 2026. D'une part, l'excellente Industry sur cette bande de jeune financiers londoniens prêts à tout pour assouvir leurs ambitions. D'autre part, The Pitt, la nouvelle série médicale à ne pas manquer dont la saison 2 est déjà acclamée par la critique. Mais, le gros du gros ce mois-ci, ce sera évidemment A Knight of the Seven Kingdom. Ce spin-off inédit de Game of Thrones suivra les aventures de personnages évoqués dans la série originelle et dont vous allez enfin découvrir les débuts. Ce n'est cependant pas tout ce qui vous attend sur HBO Max, découvrez les autres séries à venir :

5 JANVIER : Gremlins : Secrets du Mogwai | saison 1 — série d'animation jeunesse qui se déroule avant les premiers films.

9 JANVIER : The Pitt | saison 2 — saison médicale événement.

12 JANVIER : Industry | saison 4 — retour de la série dramatique qui nous entraîne dans les coulisses de la finance. Primal | saison 3 — série d'animation où hommes et dinosaures coexistent.

15 JANVIER : Two Summers — thriller sur un groupe d'amis victimes de chantage après la mort d'un des leurs.

19 JANVIER : A Knight of the Seven Kingdoms — nouveau spin-off préquel de Game of Thrones.

22 JANVIER : L'affaire Laura Stern | saison 1 — drame français dans lequel Valérie Bonneton assiste à un féminicide.

