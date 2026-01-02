Après une fin d'année marquée par l'ultime saison de Stranger Things et qui, disons-le, peine cruellement à convaincre, Netflix met le paquet pour janvier 2026. Déjà, Eleven et son équipe diront définitivement adieu aux fans de Stranger Things avec un ultime épisode plus long que la moyenne qui viendra mettre un terme à une série vieille d'une dizaine d'années. Elle cédera sa place à une autre série événement très attendue et sera accompagnée de pléthore de films pour tous les goûts.

Tous les films Netflix de janvier 2026

Il va y avoir du culte, du classique, du familial et même de l'horreur et du blockbuster en janvier sur Netflix. La plateforme enrichit son catalogue avec plus d'une trentaine de films de tous les genres. La collection intégrale de James Bond, fruit d'une collaboration avec Prime Video et Amazon, arrive en janvier avec plus d'une dizaine de longs métrages archi cultes. On pourra également repérer pas mal de films pour les petits et grands comme les très bons Dragons 1, 2 & 3 ou encore Les Rebelles de la forêt. À cela s'ajoutent quelques pépites comme Inglorious Bastards, film de Quentin Tarantino, Rain Man, avec Tom Cruise et Dustin Hoffman et La Ligne Verte portée par Tom Hanks. Et ce ne sont ici que des exemples, voyez plutôt la liste de toutes les sorties qui débarquent sur Netflix.

1er janvier Stand by Me Sept ans au Tibet Hancock Les Rebelles de la forêt Urban Legend En cavale Raging Bull Rain Man

02 janvier Vendredi 13 On fait quoi maintenant ?

06 janvier 100% Cachemire

07 janvier Larguées

09 janvier People We Meet on Vacation Le Robot Sauvage Dragons Dragons 2 Dragons 3 : le monde caché

14 janvier L’origine du Mal Jumeaux Le flic de Belleville

15 janvier Collection James Bond

16 janvier The Rip

19 janvier Inglorious Bastards La Ligne verte La vie scolaire

22 janvier Kaguya, princesse cosmique

23 janvier L’amour ouf La Panthère rose La Panthère rose 2

31 janvier Monsieur Aznavour



Toutes les séries de janvier 2026

Côté séries, il y aura également du très lourd sur Netflix pour commencer l'année 2026 en beauté. Dès le 1er janvier à 2 h du matin, ce sont 10 ans d'histoire qui se ferment avec l'ultime épisode de Stranger Things. Après une deuxième partie qui a clairement eu du mal à convaincre, ce dernier shot est attendu de pied ferme. Il va avoir la lourde tâche de conclure une intrigue qui dépasse toutes les attentes et surtout de clôturer l'une des plus vieilles séries de Netflix.

En fin de mois, c'est un autre monument de la plateforme qui reviendra en grande forme : Les Chroniques de Bridgerton. La première partie de la saison 4 sera disponible en janvier tandis que la seconde fermera la marche en février. On y suivra Benedict qui, après un bal masqué, tombera sous le charme d'une jeune femme qui va transformer son quotidien. De la romance historique piquante comme on les aime. D'autres séries marquantes seront aussi de retour sur Netflix comme Good Doctor ou encore The Boyfriend ainsi que quelques nouveautés et un zeste de télé-réalité.

1er janvier Stranger Things 5 - Épisode final Ne t’enfuis plus Good Doctor - Saison 7

08 janvier HIS & HERS Love Is Blind : Allemagne - Saison 2

09 janvier Machos Alfa - Saison 4

13 janvier The Boyfriend - Saison 2

15 janvier Les Sept Cadrans d’Agatha Christie

16 janvier Comment traduire cet amour ?

21 janvier Kidnapped : Elizabeth Smart

22 janvier Rêve de glace

29 janvier La Chronique des Bridgerton - Saison 4, Partie 1



source : Netflix