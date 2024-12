Vous connaissez sans doute la musique par cœur maintenant. Chaque début de semaine, on tente d'émerger après un week-end de repos (ou pas) en parcourant les prochains ajouts des plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Disney+, Max). Du 9 au 15 décembre 2024, la firme au N rouge a proposé Spider-Man : No Way Home, Terminator : Dark Fate, Cent ans de solitude, 1992 ou encore un thriller qui se la joue Die Hard (sans Bruce Willis), Carry-On. Voici les ajouts à venir avec les sorties de la semaine 50.

Tous les films Netflix de la semaine du 16/12 au 22/12

Vous attendiez peut-être ce moment avec impatience depuis que l'agenda des nouveautés Netflix de décembre 2024. Dès ce week-end, le service SVOD vous l'occasion de revoir ou de faire votre retard sur l'un des plus grands films de la dernière décennie. Immense claque, dingue, monumental, les termes et superlatifs ne manquent pas pour décrire Oppenheimer de Christopher Nolan. Une oeuvre incroyable qui relate l'histoire de l'homme qui a mis au point la première bombe atomique. Lors des cérémonies (Golden Globes, BAFTA, Oscars), il a tout raflé et notamment les trophées pour le « Meilleur film » et la « Meilleure réalisation » pour Nolan, entre autres prix.

D'autres sorties à ne pas rater sur Netflix du 16 au 22 décembre 2024 ? Si vous êtes fans de Keanu Reeves, et surtout de la saga culte Matrix, le dernier épisode Resurrections est également disponible ce week-end. Un retour qui a divisé. Kerry Washington (Scandal) sera à l'affiche du drame historique Messagères de guerre. « Messagères de guerre raconte l'histoire du seul et unique bataillon exclusivement composé d'Afro-Américaines, déployé à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale ».

20/12 Messagères de guerre

21/12 Oppenheimer

22/12 Matrix Resurrections



Tous les séries de la semaine du 16/12 au 22/12

Une série « royale » fait son retour dans les nouveautés Netflix de la semaine : Prince des Dragons. Comme promis, la saison 7 sera diffusée le 19 décembre et attention, car ce sera la tout dernière. Dans ce « final spectaculaire » selon la firme au N rouge, nos héros devront être prêts à sa sacrifier tout ce qu'ils aiment, et à renoncer à leurs principes, dans le seul but de sauver le monde. Y parviendront-ils ? La réponse dans quelques jours.

La romance entre Mel et Jack de la série Virgin se poursuit aussi dans les ajouts Netflix du 16 au 22 décembre 2024. À partir du 19 décembre, le même jour que Prince des Dragons, vous pourrez suivre la saison 6. Sortez les mouchoirs, on ne sait jamais ! Enfin, il y aura une série documentaire sur le légendaire joueur de la NFL Aaron Rodgers.

17/12 Aaron Rodgers, quarterback insaisissable - série documentaire

19/12 Virgin - saison 6 Le Prince des dragons - saison 7 finale



