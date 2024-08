Netflix a la mauvaise réputation d'annuler trop vite de nombreux projets. On l'a encore vu pas plus tard que cet été avec The Grimm Reality, énième abandon de 2024. Heureusement, la plateforme de SVOD réussit quand même à ne pas faire tomber le couperet sur tous ses projets, au grand soulagement des fans.

Ainsi, les dernières nouveautés du catalogue ont vu le retour d'une série qui cartonne. Mais, ne vous fiez pas aux programmes qui éblouissent tout le reste. Dans l'ombre, des séries moins connues fonctionnent aussi très bien. L'une d'elle vient de confirmer son retour pour une septième saison dans un trailer qui donne envie d'en voir plus.

Un retour très attendu pour cette série sur Netflix

Même si Netflix a mis un frein à ses séries animées, certaines parviennent encore à mener la belle vie sur la plateforme. On a attend évidemment le grand retour d'Arcane, mais une autre licence perdure sereinement. Il s'agit du Prince des Dragons (The Dragon Prince en vo). Après l'annonce d'un jeu tiré de la licence, la série annonce son grand retour !

Le Prince des Dragons, sous-titré “Sur les traces d'AAravos” depuis la saison 4, reviendra prochainement sur Netflix. Dans un nouveau trailer mettant en scène Astrid et son frère faisant face à une lumière aveuglante, le dessin animé annonce la sortie de sa saison 7 sur la plateforme le 19 décembre 2024.

Le Prince des Dragons, de quoi ça parle ?

Lancée en 2018, la série Le Prince des Dragons se déroule dans un univers de fantasy plein de magie. En Xadia, Dragons et Elfes cohabitaient avec les êtres humains. Mais, ne pouvant faire usage de la magie primitive, ces derniers se sont plongés dans la magie noire... En raison de leurs actes terribles, ils furent ostracisés. Ainsi, de chaque côté du continent, les espèces doivent apprendre à cohabiter. Un défi de taille, qui résulte en de nombreux conflits à la frontière.

Le Prince des Dragons a plusieurs fois été récompensé, notamment par le Daytime Emmy Award de la “meilleure série animée pour les enfants”. Avec son esthétique chatoyante et ses thèmes sérieux, elle parvient à parler aux petits comme aux grands. C'est donc un nouveau volet de cette licence épique qui s'écrire en décembre sur Netflix.