L'une des plus grandes licences de tous les temps qui a cartonné en romans, en jeux vidéo et sur Netflix avec une série live-action est de retour dans un film disponible ce mardi 11 février 2025.

Les sorties de la semaine Netflix ont commencé en douceur en accueillant L'exception à la règle (Rules don't apply). Un film biographique de Warren Beatty avec Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) et Lily Collins (Emily in Paris) dans les rôles principaux. « Hollywood, 1958. Une jeune actrice prometteuse et son jeune chauffeur ambitieux se confrontent aux excentricités de l’imprévisible milliardaire pour lequel ils travaillent. Ils finissent par tomber amoureux à l’encontre des règles ». Un petit apéritif avant peut-être de déguster l'un des plats de résistance avec ce gros film inédit d'une saga cultissime et adorée.

Un nouveau film qui va vous ensorceler sur Netflix

Vous n'avez encore rien vu avec les nouveautés Netflix du 10 au 16 février 2025. La plateforme compte envoyer du lourd avec Basic Instinct, Gladiator, l'adaptation live-action de la franchise vidéoludique emblématique Uncharted, et des programmes plus propices à la jeune génération avec Tempêtes de boulettes géantes, Les Minions ou encore la trilogie Moi, moche et méchant. Et puisqu'on est dans l'animation, on va y rester avec la diffusion ce mardi 11 février 2025 de The Witcher : Les sirènes des abysses en exclusivité sur Netflix.

Contrairement à la série live-action The Witcher, qui reviendra cette année sur le service de streaming vidéo avec sa saison 4, il s'agit ici d'un film d'animation créé par les sud-coréens de Studio Mir qui ont travaillé sur la série animée Harley Quinn - dont les saisons sont disponibles sur Max -, Black Dynamite, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge et qu'on retrouvera au générique du show d'animation Devil May Cry pour Netflix.

« Recruté pour enquêter sur une série d'attaques dans un village côtier, Geralt de Riv, chasseur de monstres mutant, se retrouve mêlé à un conflit vieux de plusieurs siècles entre les humains et le peuple des mers. Il lui faudra compter sur ses amis, anciens et nouveaux, pour résoudre le mystère avant que les hostilités entre les deux royaumes ne mènent à une guerre total ». Ce film d'animation Netflix The Witcher : Les sirènes des abysses, qui est disponible aujourd'hui pour les abonnés, dure 90 minutes. Si le succès est au rendez-vous, la firme au N rouge essaiera probablement de reproduire le carton avec de nouveaux films, voire séries d'animation.

