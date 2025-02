Découvrez les films et séries à regarder sur Netflix du 10 au 16 février 2025 avec les nouvelles sorties. Une semaine de folie avec d'énormes films, de grands classiques, et le clap de fin d'une série ultra appréciée.

Bon courage d'avance à toutes celles et ceux qui comptent déjà les jours jusqu'au week-end prochain. Pour vous accompagner, et comme chaque début de semaine, on fait le point sur les sorties SVOD Netflix, Disney+, Prime Video et Max. Du 1er au 9 février 2025, la firme au N rouge a lancé plusieurs séries originales avec Cassandra, Meurtres à Åre, le documentaire au format épisodique Une traque américaine : O.J. Simpson ou encore Apple Cider Vinegar avec Kaitlyn Dever qui fera ses premiers pas dans la série HBO The Last of Us dans quelques semaines. Pour cette semaine, vous pourrez compter sur un film très attendu d'une saga culte, entre autres choses.

Tous les films Netflix du 10 au 16 février 2025

Les sorties de la semaine films de Netflix du 1er au 9 février 2025 ont apporté la trilogie Cinquante Nuances de Grey, la comédie originale Baby Bluff, le phénomène Five Nights at Freddy's, The Grudge, À l'Intérieur ou encore le chef d'oeuvre d'animation Le Garçon et le Héron signé Miyazaki et Ghibli. Cette semaine du 10 au 16 février 2025, la plateforme va faire plus fort avec deux gros classiques du cinéma : le péplum Gladiator de Ridley Scott et le thriller érotique Basic Instinct de Paul Verhoeven.

Deux franchises emblématiques du jeu vidéo font aussi partie des ajouts Netflix de la semaine avec l'adaptation live-action d'Uncharted, et le tout nouveau film d'animation The Witcher : Les Sirènes des abysses pour patienter jusqu'à la saison 4 (sans Henry Cavill) de la série. Il y aura également plusieurs temps forts pour le jeune public avec Tempêtes de boulettes géantes, Moi, moche et méchant 1 à 3 ainsi que Les Minions. Voici toutes les nouveautés films Netflix du 10 au 16 février 2025 :

10/02 L'exception à la règle

11/02 The Witcher : Les Sirènes des abysses - film d’animation

12/02 Lune de miel avec ma mère

13/02 La Dolce Villa The Blackening

14/02 Basic Instinct Tout nous sourit

15/02 Tempêtes de boulettes géantes - film d'animation Avant que les flammes ne s'éteignent

16/02 Gladiator Une merveilleuse histoire du temps Moi, moche et méchant 1 à 3 - films d'animation Les Minions - film d'animation Uncharted



Toutes les séries du 10 au 16 février 2025

Les nouvelles sorties Netflix de la semaine valent aussi le détour rien que pour la partie 3 de Cobra Kai Saison 6, qui aura la lourde tâche de conclure la série. Car oui, après ces cinq derniers épisodes, les karatékas vont faire leurs adieux à la plateforme de streaming vidéo. « C'est le bon moment et la bonne façon de la terminer. Les producteurs vont mettre fin à la série d'une manière inattendue, inspirante et honnête. C'est une belle fin pour tout le monde et nous sommes reconnaissants d'avoir eu six saisons pour raconter toute l'histoire » a déclaré William Zabka (Johnny Lawrence).

Dans les prochains shows télévisés, on relève aussi la présence de la saison 2 de The Exchange, qui est la toute première série koweïtienne de Netflix. Valeria, qui est très appréciée, diffusera quant à elle sa saison 6. Si la téléréalité fait partie de vos programmes préférés, la saison 8 de Love is Blind débarque le 14 février 2024 pour la Saint-Valentin.

12/02 Lune de miel avec ma mère

13/02 Cobra Kai - saison 6 partie 3 et dernière. Après, c'est les adieux de la série The Exchange - saison 2

14/02 I Am Married… But! - saison 1 Valeria - saison 4 Love is Blind - saison 8 - émission de téléréalité



Source : Netflix France.